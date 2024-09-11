Edirne'de sağanak etkili oluyor

Edirne'de etkili olan ve ara ara kuvvetlenen sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Gece saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak etkili oluyor.

Zaman zaman kuvvetli şekilde görülen yağış bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu.

Nem oranının yüzde 92 hava sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü kentte yağışın yarına kadar etkili olması bekleniyor.

Polis ekiplerinin kavşaklarda trafik akışında aksaklık yaşanmaması için önlem aldığı yağışa karşı mesaiye giden vatandaşlar da şemsiye ile korunmaya çalıştı.