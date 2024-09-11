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        Edirne'de sağanak etkili oluyor

        Edirne'de etkili olan ve ara ara kuvvetlenen sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 07:58 Güncelleme: 11.09.2024 - 07:58
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        Edirne'de sağanak etkili oluyor
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        Edirne'de etkili olan ve ara ara kuvvetlenen sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

        Gece saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak etkili oluyor.

        Zaman zaman kuvvetli şekilde görülen yağış bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu.

        Nem oranının yüzde 92 hava sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü kentte yağışın yarına kadar etkili olması bekleniyor.

        Polis ekiplerinin kavşaklarda trafik akışında aksaklık yaşanmaması için önlem aldığı yağışa karşı mesaiye giden vatandaşlar da şemsiye ile korunmaya çalıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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