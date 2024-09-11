Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'den kısa kısa

        İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 10:32 Güncelleme: 11.09.2024 - 10:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'den kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, Edirne Valisi Yunus Sezer’i ziyaret etti.

        Vali Sezer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Zülfikar'a teşekkür etti.

        Rektör Zülfikar ise üniversiteden yaptıkları çalışmalar hakkında Vali Sezer'e bilgi verdi.

        - Uzunköprü'de doğal gaz çalışmaları başladı

        Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin, doğal gaz çalışmalarının Gazi Turhan Bey Caddesi'nde başladığını belirtti.

        Yeni ekiplerin katılmasıyla çalışmaların ilçe geneline yayılacağı ifade eden Martin, çalışmalar tamamlandığında ilçenin daha modern bir görünüme kavuşacağını söyledi.

        Martin, ilçede ayrıca parke taş ve asfaltlama çalışmalarının devam ettiğini, yol düzenleme çalışmalarının da yapıldığını aktardı.

        - Pazar yeri ziyareti

        Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin ilçede pazar yerini ziyarete etti.

        Pazarda tezgah açan esnaflarla sohbet eden Martin, "Cumhuriyet Mahallemizde kurulan pazarı ziyaret ettik. Alın teri ile çalışarak halkımızın her ihtiyacını karşılayan esnafımıza hayırlı işler, kıymetli vatandaşlarımıza iyi günler diledik." dedi.

        Martin, esnafların taleplerini de dinledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin'in ablası Tülin'in ölümü mercek altında!
        Narin'in ablası Tülin'in ölümü mercek altında!
        İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı
        İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı
        Doktoru elektrikli çaydanlıkla dövdü!
        Doktoru elektrikli çaydanlıkla dövdü!
        İnşaat maliyet artışında sert gerileme
        İnşaat maliyet artışında sert gerileme
        Cinayet zanlısı polise ateş açtı!
        Cinayet zanlısı polise ateş açtı!
        Galatasaray geri sayıma geçti!
        Galatasaray geri sayıma geçti!
        Trump: Göçmenler kedileri köpekleri yiyor
        Trump: Göçmenler kedileri köpekleri yiyor
        Gün içinde içtiğiniz su miktarına dikkat!
        Gün içinde içtiğiniz su miktarına dikkat!
        Masaj salonunda öldürülmüştü! Sıcak gelişme!
        Masaj salonunda öldürülmüştü! Sıcak gelişme!
        Trump-Harris düellosu sonrası ilk anket!
        Trump-Harris düellosu sonrası ilk anket!
        "Üçüncü sınıf görülürsünüz"
        "Üçüncü sınıf görülürsünüz"
        Trump-Harris düellosundan öne çıkanlar
        Trump-Harris düellosundan öne çıkanlar
        Meteoroloji saat verdi! 3 bölgeye dikkat!
        Meteoroloji saat verdi! 3 bölgeye dikkat!
        Borsadan sadece İstanbullu kazandı
        Borsadan sadece İstanbullu kazandı
        Mourinho'dan HT Spor'da transfer sözleri!
        Mourinho'dan HT Spor'da transfer sözleri!
        Bu trafik kurallarını daha önce hiç duymadınız!
        Bu trafik kurallarını daha önce hiç duymadınız!
        Mourinho'dan Osimhen itirafı!
        Mourinho'dan Osimhen itirafı!
        Narin'in amcası Salim Güran'ın mahkeme ifadesi!
        Narin'in amcası Salim Güran'ın mahkeme ifadesi!
        Eskiler cinsiyeti nasıl öğrenirdi?
        Eskiler cinsiyeti nasıl öğrenirdi?
        'Deha'daki karakterini anlattı
        'Deha'daki karakterini anlattı

        Benzer Haberler

        Edirne'de sağanak etkili oluyor
        Edirne'de sağanak etkili oluyor
        Edirne Valisi Sezer'e ziyaretler sürüyor
        Edirne Valisi Sezer'e ziyaretler sürüyor
        Edirne'de asayiş
        Edirne'de asayiş
        Uluslararası Edirne Judo Turnuvası başladı
        Uluslararası Edirne Judo Turnuvası başladı
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        İpsala Gümrük Kapısı'nda polise kesici aletle saldıran Yunanistan uyruklu k...
        İpsala Gümrük Kapısı'nda polise kesici aletle saldıran Yunanistan uyruklu k...