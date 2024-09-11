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        Edirne'de yüksek verimli ve hastalıklara dayanıklı 3 çeltik çeşidi geliştirildi

        GÖKHAN ZOBAR - Edirne'de Tarım ve Orman Bakanlığı Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından yüksek verimli ve hastalıklara toleranslı 3 yeni çeltik çeşidi geliştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 11:00 Güncelleme: 11.09.2024 - 11:07
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        Edirne'de yüksek verimli ve hastalıklara dayanıklı 3 çeltik çeşidi geliştirildi
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        GÖKHAN ZOBAR - Edirne'de Tarım ve Orman Bakanlığı Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından yüksek verimli ve hastalıklara toleranslı 3 yeni çeltik çeşidi geliştirildi.

        Çeltik ıslahında "ülkesel koordinatörlük" görevi yürüten enstitüde, iklim koşulları, hastalıklar ve üreticilerin ihtiyaçlarına göre çeşitlerin yetiştirilmesi için çalışmalar devam ediyor.

        Enstitüdeki deneme bahçesinde yapılan çalışmalarda özellikle yüksek verimiyle ön plana çıkan "Kırbıyık", "Nehir" ve "Lazer" çeşitleri geliştirildi.

        Bakanlığın Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğünce tescil edilen yeni çeşitler gelecek yıldan itibaren geniş alanlarda toprakla buluşacak.

        - Çiftçilerin ihtiyaçlarına göre çeşitler geliştiriliyor

        Enstitü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, AA muhabirine, çeltik ıslah çalışmaları kapsamında çok sayıda çeşidin geliştirildiğini söyledi.

        Islah çalışmalarının uzun yılları kapsadığını ve emek isteyen bir süreç olduğunu belirten Tülek, "Islah çalışmalarına başlanan 1970'li yılların sonundan günümüze kadar geçen sürede 83 çeltik çeşidi geliştirilip Türk çiftçisinin hizmetine sunuldu." dedi.

        Tülek, değişen iklim koşulları, hastalıklar ve üretici taleplerini dikkate alarak 3 yeni çeşit geliştirdiklerini dile getirdi.

        Verimli çeşitler ortaya çıkarmak için çaba sarf ettiklerini kaydeden Tülek, "Çeltik tarımında tüketici istediği de dikkate alındığında pirinç bin dane ağırlığı önem arz etmektedir. 3 çeşide de baktığımızda pirinç bin dane ağırlıkları 28-30 gram arasında değişiyor. Damak tadına da uygun olduğunu görüyoruz. 3 çeşidimizde yüksek verimli ve hastalıklara toleranslı." ifadelerini kullandı.

        Tülek, arazide ve laboratuvarda yapılan detaylı araştırma ve incelemeler neticesinde yeni çeşitlerin tescile sunulduğunu vurguladı.

        Çeşitler hakkında bilgi veren Tülek, şunları kaydetti:

        "2024 yılında 'Kırbıyık', 'Nehir' ve 'Lazer' 3 çeltik çeşidimiz tescil ettirildi. 'Kırbıyık' çeltik çeşidi, orta erkenci bir çeşit ve gelişim süresi 115-120 gün arasında. Verim potansiyeli, uygun koşullarda dekarda ortalama 1 ton ve yüzde 60 pirinç randımanına sahip. Tescil edilen bir diğer çeşidimiz iri taneli baldo grubunda yer alan 'Nehir' çeşidi. Verim potansiyeli dekarda 1 ton civarında, randımanı 62 civarında ve oldukça yüksek. Tescil edilen üçüncü çeşidimiz ise kamu özel sektör iş birliğinde geliştirilen 'Lazer' çeşidi.

        Yeni çeşitlerimiz yüksek verimli ve tüketiciler tarafından istenilen özelliklere sahip. Yeni çeşitlerimizin sertifikalı tohumluk üretimlerini enstitümüzde gerçekleştirdik. Önümüzdeki yıldan itibaren yetkilendirilmiş tohumculuk firmaları vasıtasıyla hızlı bir şekilde çoğaltılıp çiftçimizle buluşmasını arzu ediyoruz."

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