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        Edirne'de asayiş

        Edirne'de park halinde bırakılan motosiklet çalındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 12:31 Güncelleme: 11.09.2024 - 12:31
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        Edirne'de asayiş
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        Edirne'de park halinde bırakılan motosiklet çalındı.

        Alınan bilgiye göre, B.N'nin Mithat Paşa Mahallesi'nde park halinde bıraktığı motosiklet henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce çalındı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        - Motosikletten düşen sürücü yaralandı

        Edirne'de motosikletten düşen sürücü yaralandı.

        K.B'nin kullandığı motosiklet Kurtuluş Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Kazada yaralanan K.B, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        - Park halindeki araca zarar verdiler

        Edirne'de bir kişi otomobilinin tavanına zarar kişi veya kişilerin bulunmasını istedi.

        M.Ş, Medrese Ali Bey Mahallesi'nde park halinde bıraktığı otomobilin tavanına kahve telvesi dökülerek delici aletle zarar verildiğini ileri sürdü.

        Polis merkezine giderek şikayetçi olan M.Ş, otomobiline zarar veren şüphelinin bulunmasını istedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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