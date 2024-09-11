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        Edirne'nin meşhur tatları yurt genelinde zincir marketlerin tamamında satılacak

        Edirne Valisi Yunus Sezer, "Edirne Yöresel" markasıyla üretilen yöresel ürünlerin tüm marketlerde satılmasını hedeflediklerini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 14:27 Güncelleme: 11.09.2024 - 14:39
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        Edirne'nin meşhur tatları yurt genelinde zincir marketlerin tamamında satılacak
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, "Edirne Yöresel" markasıyla üretilen yöresel ürünlerin tüm marketlerde satılmasını hedeflediklerini belirtti.

        Sezer, Havsa ilçesine bağlı Arpaç köyünde kabak hasadına katıldı.

        Üreticilerden çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Sezer, kabak çekirdeği çıkardı.

        Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Edirne'de çerezlik ayçiçeği ve kabak çekirdeği yetiştiriciliğinin arttığını söyledi.

        Edirne'nin yöresel ürünlerinden oluşturulan "Edirne Yöresel" markasının hızla büyüdüğünü dile getiren Sezer, "Edirne Yöresel kurulalı 7 ay oldu ve şu ana kadar 10 milyon liraya yakın cirosu oldu. Türkiye genelinde Tarım Kredi Kooperatif Marketi ile başladık Migros ve bütün marketlerle anlaşma yapıyoruz." dedi.

        - Sözleşmeli çiftçi modeli

        Sözleşmeli çiftçi modeliyle yöresel ürünleri üretmeye devam edeceklerini ifade eden Sezer, bölgede yetişen kuru fasulye, bamya ve yer fıstığı gibi ürünlerin üretimini artırmayı planladıklarını vurguladı.

        Özellikle yer fıstığı ve pirincin "Edirne Yöresel" markasıyla tüm marketlere girdiğini anlatan Sezer, şunları kaydetti:

        "Amacımız Edirne'yi Türkiye ve dünyada tarım alanında tanıtmak. Meriç fıstığının yanına, çerezlik karaduman ayçiçeğini ekliyoruz ve bir de hanım tırnağı kabak çekirdeğini koyuyoruz. Bu yıl bir deneme yapacağız. Paketleme ve standart çalışmalarını bitirdik bu yıl üretimimiz az ama raflara girecek.

        Önümüzdeki yıl için üreticilerle de sözleşmeler yapacağız. Yüzlerce dönüm alanı ektireceğiz ve Edirne Yöresel adı altında bütün marketlerde pazarlamasını ve satışını yapacağız."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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