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        Uluslararası Edirne Judo Turnuvası sona erdi

        Uluslararası Edirne Judo Turnuvası, bugün yapılan müsabakalarla sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 15:12 Güncelleme: 11.09.2024 - 15:22
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        Uluslararası Edirne Judo Turnuvası sona erdi
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        Uluslararası Edirne Judo Turnuvası, bugün yapılan müsabakalarla sona erdi.

        Edirne Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvada Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Karadağ, Kosova, Romanya, Gürcistan, Bulgaristan, Yunanistan, Ukrayna, Moldova ve Almanya'dan 650 sporcu mücadele etti.

        Turnuvada dereceye giren sporculara, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Cenk Ergüden, Judo İl Temsilcisi Doç. Dr. Şengül Demiral ve antrenörler tarafından madalyaları verildi.

        Şengül Demiral, kentte uluslararası müsabakalar düzenlemeye devam edeceklerini söyledi.

        Edirne Gençlik ve Spor Müdürlüğü Judo Antrenörü Sertaç Kıvrak da turnuvanın güzel geçtiğini belirterek, "Edirneli sporcular yurt içi ve yurt dışından sporcularla tanıştı. Turnuva güzel geçti. Edirne'yi judonun merkezi yapmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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