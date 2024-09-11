Uluslararası Edirne Judo Turnuvası sona erdi

Edirne Gençlik ve Spor Müdürlüğü Judo Antrenörü Sertaç Kıvrak da turnuvanın güzel geçtiğini belirterek, "Edirneli sporcular yurt içi ve yurt dışından sporcularla tanıştı. Turnuva güzel geçti. Edirne'yi judonun merkezi yapmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Turnuvada dereceye giren sporculara, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Cenk Ergüden, Judo İl Temsilcisi Doç. Dr. Şengül Demiral ve antrenörler tarafından madalyaları verildi.

Edirne Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvada Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Karadağ, Kosova, Romanya, Gürcistan, Bulgaristan, Yunanistan, Ukrayna, Moldova ve Almanya'dan 650 sporcu mücadele etti.

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