AGD Edirne Şube Başkanı İriş, güçlü nesillerin özverili çalışılarak yetiştirileceğini belirtti

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Edirne Şubesi Başkanı Abdülhamit İriş, güçlü nesillerin özverili çalışılarak yetiştirileceğini belirtti.

İriş, AGD Edirne Şubesinde yaptığı açıklamada, yeni eğitim yılının ahlak ve maneviyatı önceleyen nesillerin yetişmesine vesile olmasını temenni etti.

Anneler, babalar, öğrenciler, öğretmenler, okul yöneticileri ve eğitim öğretim sürecinde yer alan herkesin heyecanlı ve telaşlı bir koşuşturmaca içerisinde olduğunu ifade eden İriş, "Öğrenim çağındaki çocuğun seviyesine göre edineceği bilgiler önemlidir. Edineceği bilgiler kadar kazanacağı alışkanlık, tutum ve davranışların yanında iyi bir insan, sorumlu bir vatandaş olması da elbette önemlidir." dedi.