Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK zanlısı tutuklandı

        Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 11:35 Güncelleme: 12.09.2024 - 11:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK zanlısı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.

        Güvenlik güçleri tarafından dün, 1. derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonla yakalanan terör örgütü PKK zanlısı M.B'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Edirne Adliyesi'ne sevk edilen M.B, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şaşırtan olay! Avukat 30 bin hapla yakalandı!
        Şaşırtan olay! Avukat 30 bin hapla yakalandı!
        "Aşırı sağın sureti farklı, söylemi farklı"
        "Aşırı sağın sureti farklı, söylemi farklı"
        Yakınını öldürüp tarlaya gömdü! Soranlara "Hacca gitti" dedi!
        Yakınını öldürüp tarlaya gömdü! Soranlara "Hacca gitti" dedi!
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan enflasyon değerlendirmesi
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan enflasyon değerlendirmesi
        Biden Trump şapkası taktı
        Biden Trump şapkası taktı
        Zalewski'de kritik toplantı!
        Zalewski'de kritik toplantı!
        Narin cinayetinin şüphelileri adliyede!
        Narin cinayetinin şüphelileri adliyede!
        Tutuklanan Nevzat Bahtiyar'ın ifadesi kan dondurdu
        Tutuklanan Nevzat Bahtiyar'ın ifadesi kan dondurdu
        İtirafçı Nevzat'ın yalanı amca Salim'in ifadesinde ortaya çıktı!
        İtirafçı Nevzat'ın yalanı amca Salim'in ifadesinde ortaya çıktı!
        Yeni kraliçe bir doktor
        Yeni kraliçe bir doktor
        Bacada firari var! Polisten kaçtı çatıya tırmandı
        Bacada firari var! Polisten kaçtı çatıya tırmandı
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Ortak Türk alfabesi nasıl olacak?
        Ortak Türk alfabesi nasıl olacak?
        İntihardan kurtardı
        İntihardan kurtardı
        4 çocuk annesiydi... Elif'in katili belli oldu!
        4 çocuk annesiydi... Elif'in katili belli oldu!
        Şeytan Sofrası'nın gizemli hikayesi...
        Şeytan Sofrası'nın gizemli hikayesi...
        Şans oyunundan da umudu kesiyoruz
        Şans oyunundan da umudu kesiyoruz
        Hangi bayrak hangi mesajı veriyor?
        Hangi bayrak hangi mesajı veriyor?
        "Birçok oyuncunun başına gelebilir"
        "Birçok oyuncunun başına gelebilir"
        Gereksiz antibiyotik kullanımında sepsis tehlikesi!
        Gereksiz antibiyotik kullanımında sepsis tehlikesi!

        Benzer Haberler

        Mikroplastikler inme ve kalp krizi riskini arttırıyor
        Mikroplastikler inme ve kalp krizi riskini arttırıyor
        Edirne'de 18 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 18 düzensiz göçmen yakalandı
        Sürücüsünün kaçarken kaza yaptığı araçta 3 göçmen yakalandı
        Sürücüsünün kaçarken kaza yaptığı araçta 3 göçmen yakalandı
        AGD Edirne Şube Başkanı İriş, güçlü nesillerin özverili çalışılarak yetişt...
        AGD Edirne Şube Başkanı İriş, güçlü nesillerin özverili çalışılarak yetişt...
        Edirne'de polisten kaçarken kaza yapan araçta 3 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de polisten kaçarken kaza yapan araçta 3 düzensiz göçmen yakalandı
        12 Eylül askeri darbesi yıl dönümü mesajları
        12 Eylül askeri darbesi yıl dönümü mesajları