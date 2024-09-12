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        Edirne'den kısa kısa

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Trakya Üniversitesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 11:41 Güncelleme: 12.09.2024 - 11:41
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        Edirne'den kısa kısa
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, Trakya Üniversitesini ziyaret etti.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sezer, Trakya Üniversitesini ziyarette bulunarak Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler ve yönetimini kutladı.

        Ziyarette üniversitenin vizyonu, şehirle olan ilişkileri ve gelecek hedefleri üzerinde duruldu.

        Rektör Yardımcıları Prof. Dr. A. Muzaffer Demir, Prof. Dr. Mustafa Tan, Prof. Dr. Eylem Bayır ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ'ın da katıldığı ziyaret sonunda Vali Sezer, üniversite hatıra defterini imzaladı, Hatiplere başarı dileğinde bulunarak çini tabak hediye etti.

        - Bu yıl Trakya Üniversitesi'ne 7 bin 449 öğrenci kayıt yaptırdı

        Trakya Üniversitesi 2024-2025 öğretim yılı pazartesi günü başlayacak.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Edirne'nin sosyal, ekonomik ve kültürel hayatına büyük katkı sağlayacak olan Trakya Üniversitesi öğrencileri aynı zamanda şehirde önemli bir canlılık da getirecek.

        Toplam 40 bin 735 öğrencisi bulunan Trakya Üniversitesinin öğrenci sayısı her geçen yıl artıyor.

        Bu yıl Trakya Üniversitesinde 2024 YKS ile ön lisans programlarına 3 bin 923, lisans programlarına 3bin 526 olmak üzere 7 bin 449 öğrenci kayıt yaptırdı.

        Yurt dışından öğrenci kabulü kapsamında ise ön lisans programlarına 30, lisans programlarına 217 olmak üzere toplam 247 uluslararası öğrenci kayıt yaptırdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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