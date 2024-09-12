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        Edirne'den kısa kısa

        CHP Edirne İl Başkanı Harika Taybıllı, 12 Eylül darbesinin Türkiye'nin demokratik yapısı ve hukuk düzenine büyük zarar verdiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 14:51 Güncelleme: 12.09.2024 - 15:01
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        Edirne'den kısa kısa
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        CHP Edirne İl Başkanı Harika Taybıllı, 12 Eylül darbesinin Türkiye'nin demokratik yapısı ve hukuk düzenine büyük zarar verdiğini söyledi.

        Taybıllı, CHP Edirne kurultay delegeleriyle birlikte İl Başkanlığında düzenlediği toplantı, 12 Eylül'ün toplumda izi silinmeyen büyük yaralar açtığını belirtti.

        Darbelerin karşısında olduklarını ifade eden Taybıllı, "Askeri ve sivil olmak üzere bütün darbelerin ve bu tarz girişimlerin parti olarak karşısındayız. Bir daha böyle girişimlerin dahi olmaması umuduyla darbeleri kınıyoruz." dedi.

        Taybıllı, CHP'nin "İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı"nda tüzüğünde ve parti programında değişiklikler yaşandığını belirtti.

        Kurultayın yoğun bir katılımla yapıldığını dile getiren Taybıllı, "Çağdaş, demokratik ve katılımcı bir tüzüğe kavuştuk." diye konuştu.

        Taybıllı, göreve geldikleri günden bu yana yaptıkları çalışmalar hakkında da bilgiler verdi.

        - Yapımı devam eden okullarda inceleme

        Edirne Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, yapım çalışmaları süren Keşan Fen Lisesi ve İnönü İlkokulu'nda incelemede bulundu.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz'la 16 derslikli fen lisesi inşaatını gezen Yılmaz, firma yetkililerinden bilgi aldı.

        İlkokul inşaat alanında da incelemeye yapan Yılmaz, 20 derslikli okulun yapım süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

        - "En Az Hasarla Çocuk Yetiştirmek" konferansı

        TED Edirne Koleji'nde "En Az Hasarla Çocuk Yetiştirmek" konferansı düzenlendi.

        Okulun konferans salonunda düzenlenen etkinliğe konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Sinan Canan, katılımcılara eğitim süreçleri hakkında bilgi verdi.

        Canan, konferansta velilerin ve öğretmenlerin sorularını cevapladı.

        TED Edirne Koleji Kurucusu ve Kürek Kulübü Başkanı İba, programın sonunda Canan'a kürek maketi hediye etti.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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