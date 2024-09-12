Edirne Valisi Yunus Sezer'den komutanlara ziyaret

Sezer, 9’uncu Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Bülent Barış Sarp’ı da ziyaret ederek kent genelinde yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mehmet Kasım Ermiş ve 9'uncu Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Bülent Barış Sarp'ı ziyaret etti.

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