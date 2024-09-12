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        Edirne Valisi Yunus Sezer'den komutanlara ziyaret

        Edirne Valisi Yunus Sezer, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mehmet Kasım Ermiş ve 9'uncu Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Bülent Barış Sarp'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 15:09 Güncelleme: 12.09.2024 - 15:21
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        Edirne Valisi Yunus Sezer'den komutanlara ziyaret
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mehmet Kasım Ermiş ve 9'uncu Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Bülent Barış Sarp'ı ziyaret etti.

        Komutanlık girişinde şeref defterini imzalayan Vali Sezer, göreve yeni gelen Albay Ermiş'e başarı diledi.

        Vali Sezer, Ermiş'ten yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

        Sezer, 9’uncu Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Bülent Barış Sarp’ı da ziyaret ederek kent genelinde yapılan çalışmaları değerlendirdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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