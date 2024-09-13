Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de kuraklığa karşı nehirlerde alınan tedbirlerle çeltik üretiminde verim düşmeyecek

        Edirne Valisi Yunus Sezer, kuraklık nedeniyle su seviyesi düşen Meriç ve Tunca nehirlerinde alınan önlemler sayesinde çeltik üretiminde verim kaybı yaşanmayacağını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 09:35 Güncelleme: 13.09.2024 - 09:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de kuraklığa karşı nehirlerde alınan tedbirlerle çeltik üretiminde verim düşmeyecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne Valisi Yunus Sezer, kuraklık nedeniyle su seviyesi düşen Meriç ve Tunca nehirlerinde alınan önlemler sayesinde çeltik üretiminde verim kaybı yaşanmayacağını söyledi.

        Vali Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye'de çeltik üretiminde ilk sırada yer alan Edirne'de geniş alanlarda çeltik tarımı yapıldığını ifade etti.

        Kuraklık nedeniyle sulama imkanı olmayan bölgelerdeki ayçiçeğinin olumsuz etkilendiğini anımsatan Sezer, çeltik üretiminde yaşanabilecek sorunlara karşı ciddi önlemler alındığını vurguladı.

        Kuraklığın etkisinin derinden hissedildiğine dikkati çeken Sezer, "Bu sene Tunca Nehri'nin debisi hiç olmayacağı kadar azalarak saniyede 2 metreküplere kadar düştü. Diğer taraftan Meriç Nehri'nin debisi İpsala civarında saniyede 20 metreküplere kadar azaldı ki bu hayati sınırın çok altında." dedi.

        Sezer, kuraklık nedeniyle su seviyesi düşen Meriç ve Tunca'da kontrollü sulamaya geçildiğini hatırlattı.

        Çeltik tavalarının ihtiyaç duyduğu suyun alınan tedbirlerle sağlandığını ve bu sayede ürün kaybı yaşanmadığını anlatan Sezer, şunları kaydetti:

        "Kademeli su salımı yaptık, nehrin üst havzası ve alt havzasındaki çiftçilerin eşit şekilde suya ulaşabilmeleri için planlı sulama sistemine geçtik. Birlik, kooperatifler, Tarım ve Orman Müdürlükleri ve DSİ'yle Meriç ve Tunca nehirlerinin tamamını ele alarak bir üretim planı yaptık. Kademeli sulamayla bir nebze rahatlama oldu. Çok sıkıntıya düştüğümüz dönemlerde de Meriç Nehri'ndeki santralden su salımı yaptık.

        Özellikle Tunca Nehri havzasında su kuyuları açtık. Havza içerisinde kanallarda düzenleme yaparak su kaybının olmaması için çalışmalar yaptık. Çok şükür geldiğimiz noktada bir ürün kaybı olmadı. 485 bin dekarlık alandan 380 bin ton rekolte bekliyoruz. İnşallah çiftçilerimiz bu seneyi verim kaybı olmadan tamamlayacak."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tutuklu amca Salim Güran’ın eşinden çarpıcı ifade!
        Tutuklu amca Salim Güran’ın eşinden çarpıcı ifade!
        Narin'in ağabeyinin savcılık ifadesi ortaya çıktı
        Narin'in ağabeyinin savcılık ifadesi ortaya çıktı
        Narin Güran cinayetinde 8 zanlı daha tutuklandı
        Narin Güran cinayetinde 8 zanlı daha tutuklandı
        Tekirdağ'da "Sıla bebek" dehşeti! Durumu ciddi ve stabil! 5 tutuklama
        Tekirdağ'da "Sıla bebek" dehşeti! Durumu ciddi ve stabil! 5 tutuklama
        50 yıllık bekleyiş sona erdi
        50 yıllık bekleyiş sona erdi
        Netanyahu bu fırtınadan çıkabilecek mi?
        Netanyahu bu fırtınadan çıkabilecek mi?
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Sosyal medya devlerine ceza hazırlığı
        Sosyal medya devlerine ceza hazırlığı
        Bu resimlerde ters giden bir şeyler var!
        Bu resimlerde ters giden bir şeyler var!
        Antalya'da denizde at turu! "Resmen eziyet"
        Antalya'da denizde at turu! "Resmen eziyet"
        Eski güzeller, yeni güzele sahip çıktı
        Eski güzeller, yeni güzele sahip çıktı
        Borsayı yedi bitirdiler
        Borsayı yedi bitirdiler
        Alışveriş yapan kadına seken kurşun isabet etti
        Alışveriş yapan kadına seken kurşun isabet etti
        Jahrein'e mustehcenlikten gozalti
        Jahrein'e mustehcenlikten gozalti
        Günlük dilimizdeki yabancı kelimeler nelerdir?
        Günlük dilimizdeki yabancı kelimeler nelerdir?
        Trump ile Harris arasında düello muamması
        Trump ile Harris arasında düello muamması
        2023'teki sismik gizemin ardından Grönland'daki mega tsunami çıktı
        2023'teki sismik gizemin ardından Grönland'daki mega tsunami çıktı
        Bu bölgeler için yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için yağmur uyarısı
        İsrail'de bir istifa daha: "7 Ekim başarısızlığı nedeniyle..."
        İsrail'de bir istifa daha: "7 Ekim başarısızlığı nedeniyle..."
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar

        Benzer Haberler

        Edirne'de Kuzey Makedonya'nın bağımsızlık yıl dönümü kutlandı
        Edirne'de Kuzey Makedonya'nın bağımsızlık yıl dönümü kutlandı
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 8 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 8 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'de "Çeltik Tarla Günü" etkinliği düzenlendi
        Edirne'de "Çeltik Tarla Günü" etkinliği düzenlendi
        Edirne'de üç yeni çeltik çeşidi tanıtılıp, hasat edildi
        Edirne'de üç yeni çeltik çeşidi tanıtılıp, hasat edildi
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne Valisi Yunus Sezer'den komutanlara ziyaret
        Edirne Valisi Yunus Sezer'den komutanlara ziyaret