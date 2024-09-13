Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 3 FETÖ zanlısı tutuklandı
Edirne'nin Keşan ilçesinde Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı.
Edirne'nin Keşan ilçesinde Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubesi ekiplerinin takibe aldığı otomobil, Malkara-Keşan yolunda durduruldu.
Otomobildeki FETÖ şüphelileri E.S, S.M. ve G.K. ile göçmen kaçakçılığı şüphelisi F.D. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 FETÖ zanlısı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Göçmen kaçakçılığı şüphelisi F.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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