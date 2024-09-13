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        Edirne'den kısa kısa

        Trakya Üniversitesi (TÜ) Mimarlık Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Semiha Kartal atandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 11:57 Güncelleme: 13.09.2024 - 12:06
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        Trakya Üniversitesi (TÜ) Mimarlık Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Semiha Kartal atandı.

        Prof. Dr. Kartal, fakültede düzenlenen devir teslim töreniyle Prof. Dr. Burcu Özgüven'den görevi devraldı.

        Törene katılan TÜ Rektörü Mustafa Hatipler, Kartal'a yeni görevinde başarı diledi.

        Dekanlık görevini devreden Özgüven'e çalışmalarından dolayı teşekkür eden Hatipler, Mimarlık Fakültesi'nin Edirne için çok önemli olduğunu belirtti.

        Dekanlık görevine başlayan Kartal da fakültenin başarısı için güzel çalışmalar yapacaklarını ifade etti.

        - Servis şoförlerine eğitim

        Edirne Emniyet Müdürlüğü tarafından okul servis aracı şoförlerine ve rehber personellere yönelik eğitim düzenlendi.

        Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince verilen eğitimde şoförler ve rehber personeller bilgilendirildi.

        Öğrencilerin okullara güvenli bir şekilde ulaşmalarını sağlamak ve oluşabilecek kazaların önüne geçmek adına katılımcılara eğitim verildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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