Trakya Üniversitesi (TÜ) Mimarlık Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Semiha Kartal atandı.

Prof. Dr. Kartal, fakültede düzenlenen devir teslim töreniyle Prof. Dr. Burcu Özgüven'den görevi devraldı.

Törene katılan TÜ Rektörü Mustafa Hatipler, Kartal'a yeni görevinde başarı diledi.

Dekanlık görevini devreden Özgüven'e çalışmalarından dolayı teşekkür eden Hatipler, Mimarlık Fakültesi'nin Edirne için çok önemli olduğunu belirtti.

Dekanlık görevine başlayan Kartal da fakültenin başarısı için güzel çalışmalar yapacaklarını ifade etti.