Edirne'den kısa kısa
Keşan'da yol ve kaldırım yapım çalışmaları devam ediyor.
Keşan'da yol ve kaldırım yapım çalışmaları devam ediyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çarşı merkezinde bozulan yol ve kaldırımların yapımı için başlatılan çalışmalar sürüyor.
Belediye ekipleri birinci etap çalışmalar kapsamında altyapı çalışmaları tamamlanan bölgelerde esnafın görüşlerine göre düzenleme yapıyor.
- Özcan vatandaşlarla bir araya geldi
Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, vatandaşlarla bir araya geldi.
Vatandaşların talep ve sorunlarını dinleyen Özcan, sorunları çözmek için çalışmalar yaptıklarını belirtti.
Özcan, yol ve altyapı çalışmalarını titizlikle takip ederek vatandaşların ihtiyaçlarını en hızlı şekilde gidermek için çaba sarf ettiklerini kaydetti.
- Yılmaz, Şehitasım İlkokulu'nu ziyaret etti
Edirne Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, Şehitasım İlkokulu'nu ziyaret etti.
Okulda incelemede bulunan Yılmaz, öğretmenlerle sohbet ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Sınıfları gezen Yılmaz, öğrencilerle sohbet ederek yeni eğitim öğretim döneminin başarılı geçmesini diledi.
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