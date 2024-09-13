Keşan'da yol ve kaldırım yapım çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çarşı merkezinde bozulan yol ve kaldırımların yapımı için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Belediye ekipleri birinci etap çalışmalar kapsamında altyapı çalışmaları tamamlanan bölgelerde esnafın görüşlerine göre düzenleme yapıyor.

- Özcan vatandaşlarla bir araya geldi

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşların talep ve sorunlarını dinleyen Özcan, sorunları çözmek için çalışmalar yaptıklarını belirtti.