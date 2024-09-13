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        İsrail güçlerinin katlettiği Eygi için Kırklareli ve Tekirdağ'da gıyabi cenaze namazı

        Kırklareli ve Tekirdağ'da, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 14:35 Güncelleme: 13.09.2024 - 14:35
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        İsrail güçlerinin katlettiği Eygi için Kırklareli ve Tekirdağ'da gıyabi cenaze namazı
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        Kırklareli ve Tekirdağ'da, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Kırklareli'nde Ulu Camisinde cuma namazının ardından düzenlenen programda saldırılarda hayatını kaybedenler için dua edildi, ardından gıyabi cenaze namazı kılındı.

        İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Kırklareli Temsilci Şeref Özcan, Türk devletinin her zaman mazlumların yanında yer aldığını söyledi.

        Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürülmesini kınadıklarını ifade eden Özcan, bu tür saldırılara sessiz kalmayacaklarını kaydetti.

        Tekirdağ'da da Orta Cami'de cuma namazınının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler için dua edildi.

        İHH Tekirdağ İnsani Yardım Derneği Başkanı Süleyman Çalışkan, burada yaptığı konuşmada, her zaman mazlumların yanında olduklarını söyledi.

        Eygi'nin de zalimler tarafından öldürüldüğünü ifade eden Çalışkan, her zaman, her şeye rağmen zalimleri lanetlemeye devam edeceklerini dile getirdi.

        Programa, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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