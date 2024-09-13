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        Edirne'den kısa kısa

        Edirne Şehit Astsubay Ömer Halisdemir 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Şehitleri Parkı'da yürütülen yenileme çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 15:00 Güncelleme: 13.09.2024 - 15:11
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        Edirne'den kısa kısa
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        Edirne Şehit Astsubay Ömer Halisdemir 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Şehitleri Parkı'da yürütülen yenileme çalışmaları devam ediyor.

        Edirne Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Akın, çalışmalar tamamlandığında parkın vatandaşların keyifli vakit geçirecekleri bir alan olacağını belirtti.

        Parkta yeşil alanların genişletileceğini, yürüyüş yollarının yeniden düzenleneceğini aktaran Akın, dinlenme alanlarının modernize edilip, spor alanlarında da güçlendirileceğini bildirdi.

        - Trakya Üniversitesi'nden judoda büyük başarı

        Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Öğr. Gör. İlknur Kobaş’ın antrenörlüğündeki Judo Milli Takımı Paris 2024 Paralimpik Olimpiyatları’nda büyük başarıya imza atarak Para Judo dalında bir altın, üç bronz ve üç beşincilik elde etti.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Trakya Üniversitesini temsil eden antrenör ve öğrenciler başarılarına yenilerini ekledi.

        Dünya ve Avrupa şampiyonu olan Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Öğr. Gör. İlknur Kobaş'ın antrenörlüğünü üstlendiği Judo Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Olimpiyatları'nda Para Judo dalında bir altın, üç bronz ve üç beşincilik kazandı.

        Madalya alan sporcular arasında Trakya Üniversitesi mezunu Ecem Taşın Çavdar'da 3. olarak dereceye girenler arasında yer aldı.

        - Edirne Belediyesinde görev değişimi

        Edirne Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü'nde görev değişimi yapıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Afet İşleri Müdürlüğü'nden kısa bir süre önce Edirne Belediyesi Basın Yayın ve Hakla İlişkiler Müdürlüğü’ne atanan Selim Bilginkaya'nın yerine Yüksek Mimar Ender Özden atandı.

        Özden, 9 yıldır Edirne Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde Ruhsat Büro Şefi olarak görev yapıyordu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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