Edirne Şehit Astsubay Ömer Halisdemir 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Şehitleri Parkı'da yürütülen yenileme çalışmaları devam ediyor.

Edirne Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akın, çalışmalar tamamlandığında parkın vatandaşların keyifli vakit geçirecekleri bir alan olacağını belirtti.

Parkta yeşil alanların genişletileceğini, yürüyüş yollarının yeniden düzenleneceğini aktaran Akın, dinlenme alanlarının modernize edilip, spor alanlarında da güçlendirileceğini bildirdi.

- Trakya Üniversitesi'nden judoda büyük başarı

Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Öğr. Gör. İlknur Kobaş’ın antrenörlüğündeki Judo Milli Takımı Paris 2024 Paralimpik Olimpiyatları’nda büyük başarıya imza atarak Para Judo dalında bir altın, üç bronz ve üç beşincilik elde etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Trakya Üniversitesini temsil eden antrenör ve öğrenciler başarılarına yenilerini ekledi.

Dünya ve Avrupa şampiyonu olan Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Öğr. Gör. İlknur Kobaş'ın antrenörlüğünü üstlendiği Judo Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Olimpiyatları'nda Para Judo dalında bir altın, üç bronz ve üç beşincilik kazandı.