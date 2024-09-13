TRT Haber kameramanı Berk Söylemez vefatının birinci yılında kabri başında anıldı

Ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan 39 yaşındaki Söylemez, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiş, burada 17 günlük yaşam mücadelesini kaybetmişti.

Söylemez, geçen yıl 27 Ağustos'ta elektrikli bisikletiyle seyir halindeyken, İlhami Ertem Caddesi'nde, bir taksinin sürücüsü tarafından açılan kapısına çarparak ağır yaralanmıştı.

Anma programına Edirne Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ender Aydın, Anadolu Ajansı Bölge Müdürü Salih Baran, Baz Yayın Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Nesim İba, TRT Haber Edirne Temsilcisi Yavuz Demir, gazeteciler ve Söylemez'in ailesi katıldı.

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