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        TRT Haber kameramanı Berk Söylemez vefatının birinci yılında kabri başında anıldı

        TRT Haber kameramanı ve Edirne Haber Yazı İşleri Müdürü Berk Söylemez, vefatının birinci yılında kabri başında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 15:34 Güncelleme: 13.09.2024 - 15:38
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        TRT Haber kameramanı Berk Söylemez vefatının birinci yılında kabri başında anıldı
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        TRT Haber kameramanı ve Edirne Haber Yazı İşleri Müdürü Berk Söylemez, vefatının birinci yılında kabri başında anıldı.

        Edirne Yeni Şehir Mezarlığında Söylemez'in kabri başında yapılan anma töreninde Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

        Anma programına Edirne Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ender Aydın, Anadolu Ajansı Bölge Müdürü Salih Baran, Baz Yayın Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Nesim İba, TRT Haber Edirne Temsilcisi Yavuz Demir, gazeteciler ve Söylemez'in ailesi katıldı.

        Söylemez, geçen yıl 27 Ağustos'ta elektrikli bisikletiyle seyir halindeyken, İlhami Ertem Caddesi'nde, bir taksinin sürücüsü tarafından açılan kapısına çarparak ağır yaralanmıştı.

        Ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan 39 yaşındaki Söylemez, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiş, burada 17 günlük yaşam mücadelesini kaybetmişti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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