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        AK Parti Edirne İl Başkanı İba'dan Mevlit Kandili mesajı

        AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 16:51 Güncelleme: 13.09.2024 - 16:51
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        AK Parti Edirne İl Başkanı İba'dan Mevlit Kandili mesajı
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        AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

        İba, mesajında kandil günlerinin kardeşlik bağlarını güçlendiren önemli günlerden biri olduğunu belirtti.

        Tüm vatandaşların mübarek Mevlit Kandilini tebrik eden İba, "Peygamber efendimizin doğumu vesilesiyle kutladığımız bir Mevlit Kandiline daha kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Peygamber Efendimiz yaşayışıyla etrafındaki insanlara örnek olmuş, güzel ahlakın, insani değerlerin ve toplum refahının yeniden inşa edilebileceğini göstermiştir. Bütün insanlığın kurtuluşunun müjdecisi olan sevgili Peygamberimizi bir kez daha anlama ve anma vesilesi olarak büyük bir önem ve anlam taşıyan mübarek Mevlit Kandili dolayısıyla, bütün İslam aleminin kandilini tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

        Bu günlerde dargınlık ve kırgınlıkların son bulmasını temenni eden İba, mübarek gün ve gecelerde ihtiyaç sahibi kimselere de yardım edilmesini önerdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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