Balkan Kürek Şampiyonası Edirne'de başladı.

Balkan Kürek Birliği Genel Sekreteri Dorin Alupei ise geçen hafta Türkiye Kürek Federasyonunun çok başarılı bir Avrupa Şampiyonasına ev sahipliği yaptığını belirterek Balkan Şampiyonasında başarının daha üst seviyelere çıkacağını dile getirdi.

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