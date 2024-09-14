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        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Balkan Kürek Şampiyonası'ndaki yarışları izledi

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Edirne'nin ev sahipliği yaptığı Balkan Kürek Şampiyonası'ndaki yarışları izledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 12:21 Güncelleme: 14.09.2024 - 12:22
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        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Balkan Kürek Şampiyonası'ndaki yarışları izledi
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        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Edirne'nin ev sahipliği yaptığı Balkan Kürek Şampiyonası'ndaki yarışları izledi.

        Bakan Bak, Meriç Nehri'nde oluşturulan parkurda düzenlenen organizasyondaki yarışları takip etti.

        Bak, genç erkekler iki çifte kategorisinde şampiyon olan milli sporcular Baturalp Akdeniz ve Mehmet Yıldız'a altın madalyalarını takdim etti.

        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, yaptığı konuşmada, şampiyonanın heyecanlı şekilde devam ettiğini söyledi.

        Edirne'ye güzel bir tesis kazandırıldığını belirten Bak, "Herkesi Edirne'ye bekliyoruz. Tüm sporculara başarılar diliyorum." dedi.

        Genç erkekler iki çifte kategorisinde ikinci olan Bulgaristan Milli Takımı sporcularına Edirne Valisi Yunus Sezer ve AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, üçüncü olan Romanya Milli Takımı sporcularına da AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal madalya verdi.

        Balkan Kürek Şampiyonası Düzenleme Komitesi Başkanı Nesim İba da Bakan Bak'a minyatür kristal kürek hediye etti.

        Şampiyona, yarın sona erecek.

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