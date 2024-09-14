Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Balkan Kürek Şampiyonası'ndaki yarışları izledi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Edirne'nin ev sahipliği yaptığı Balkan Kürek Şampiyonası'ndaki yarışları izledi.

Bakan Bak, Meriç Nehri'nde oluşturulan parkurda düzenlenen organizasyondaki yarışları takip etti.

Bak, genç erkekler iki çifte kategorisinde şampiyon olan milli sporcular Baturalp Akdeniz ve Mehmet Yıldız'a altın madalyalarını takdim etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, yaptığı konuşmada, şampiyonanın heyecanlı şekilde devam ettiğini söyledi.

Edirne'ye güzel bir tesis kazandırıldığını belirten Bak, "Herkesi Edirne'ye bekliyoruz. Tüm sporculara başarılar diliyorum." dedi.