Edirne'de 40 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de yasa dışı yollarla yurda giren 40 yabancı uyruklu yakalandı.
Edirne'de yasa dışı yollarla yurda giren 40 yabancı uyruklu yakalandı.
Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini kent genelinde sürdürüyor.
Meriç, İpsala, Lalapaşa ve Uzunköprü ilçelerinde yapılan denetimlerde, Afganistan ve Pakistan uyruklu 40 düzensiz göçmen yakalandı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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