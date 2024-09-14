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        Balkan Kürek Şampiyonası'nda ilk gün yarışları tamamlandı

        Edirne'de Meriç Nehri'nde oluşturulan parkurda düzenlenen Balkan Kürek Şampiyonası'nın ilk gün yarışları tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 12:55 Güncelleme: 14.09.2024 - 13:18
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        Balkan Kürek Şampiyonası'nda ilk gün yarışları tamamlandı
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        Edirne'de Meriç Nehri'nde oluşturulan parkurda düzenlenen Balkan Kürek Şampiyonası'nın ilk gün yarışları tamamlandı.

        Şampiyonada ilk gün yarışlarında genç kadınlar dört tek, genç erkekler dört tek, genç kadınlar dört çifte, genç erkekler iki tek, yıldız kadınlar tek çifte ve yıldız erkekler sekiz tek kategorilerinde Romanya, yıldız erkekler tek çifte, yıldız erkekler iki çifte, genç erkekler iki çifte ve genç erkekler tek çifte kategorilerinde Türkiye, yıldız kadınlar iki çifte kategorisinde ise Yunanistan birinci oldu.

        Şampiyona yarın sona erecek.

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