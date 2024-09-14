Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK üyesi tutuklandı
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK mensubu tutuklandı.
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK mensubu tutuklandı.
Güvenlik güçlerince dün 1. derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli S.O'nun jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen S.O, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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