Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Edirne'de öğrencilerle buluştu

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Edirne'de öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 18:40 Güncelleme: 14.09.2024 - 18:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Edirne'de öğrencilerle buluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Edirne'de öğrencilerle bir araya geldi.

        Şükrüpaşa Atletizm Sahası'nda düzenlenen buluşmada öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılanan Bakan Bak, Edirneli pehlivanlarla sohbet etti ve gösteri güreşini izledi.

        Okuldan Spora ve Mahalle Ligi Projesi kapsamında eğitim alan öğrencilerle futbol ve voleybol oynayan Bak, halat çekme yarışmasına katıldı.

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, spor gösterilerini izledikten sonra öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

        Ardından Edirne Gençlik Merkezi'ni ziyaret eden Bakan Bak, buradaki eğitim faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        Gençlerle gelecek ve kariyer planlarına ilişkin sohbet eden Bak, masa tenisi ve voleybol da oynadı.

        Bakan Bak'a ziyaretlerinde Edirne Valisi Yunus Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sıhhiye Metrosu'nda kadın cinayeti: Öldürdü 'O benim karım' dedi
        Sıhhiye Metrosu'nda kadın cinayeti: Öldürdü 'O benim karım' dedi
        Vietnam'ı vuran Yagi Tayfunu'nda ölenlerin sayısı 262'ye yükseldi
        Vietnam'ı vuran Yagi Tayfunu'nda ölenlerin sayısı 262'ye yükseldi
        Casemiro transferi neden gerçekleşmedi?
        Casemiro transferi neden gerçekleşmedi?
        IBAN'la ödemeye 250 milyon lira ceza!
        IBAN'la ödemeye 250 milyon lira ceza!
        Kuzey Kore çöp balonu göndermeyi sürdürüyor
        Kuzey Kore çöp balonu göndermeyi sürdürüyor
        G.Saray'da forvette kim oynayacak?
        G.Saray'da forvette kim oynayacak?
        Sevgilisini öldürdü! İşte villadaki dehşetin ayrıntıları!
        Sevgilisini öldürdü! İşte villadaki dehşetin ayrıntıları!
        Linç edilen güzel ortaya çıktı
        Linç edilen güzel ortaya çıktı
        İstanbul'da şoke eden gıda denetimi!
        İstanbul'da şoke eden gıda denetimi!
        Rekabette ne kadar harcadılar?
        Rekabette ne kadar harcadılar?
        Sahnede yumruklu kavga
        Sahnede yumruklu kavga
        Beşiktaş yabancı sınırına uydu!
        Beşiktaş yabancı sınırına uydu!
        Dilinizin rengi sizi uyarıyor olabilir!
        Dilinizin rengi sizi uyarıyor olabilir!
        Salim'in işçisi R.A.'ya o mesaj soruldu!
        Salim'in işçisi R.A.'ya o mesaj soruldu!
        Ne kadar karamelize o kadar lezzet: Smash burgerin yükselişi
        Ne kadar karamelize o kadar lezzet: Smash burgerin yükselişi
        Kömürhan Köprüsü dünyanın en iyisi seçildi
        Kömürhan Köprüsü dünyanın en iyisi seçildi
        Sigara vergisine enflasyon ayarı
        Sigara vergisine enflasyon ayarı
        Zeytinyağı ihracatında kesinti kaldırıldı
        Zeytinyağı ihracatında kesinti kaldırıldı
        İstismara uğramıştı! 2 yaşındaki bebekte çok sayıda diş izi!
        İstismara uğramıştı! 2 yaşındaki bebekte çok sayıda diş izi!
        Cumanın efendisi döndü
        Cumanın efendisi döndü

        Benzer Haberler

        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Edirne'de ziyaretlerde bulundu
        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Edirne'de ziyaretlerde bulundu
        Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK üyesi tutuklandı
        Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK üyesi tutuklandı
        Bakan Bak: Sporda ortaya konulan başarı, dünya çapında
        Bakan Bak: Sporda ortaya konulan başarı, dünya çapında
        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Edirne'de konuştu:
        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Edirne'de konuştu:
        Meriç Nehri'nde Balkan Kürek Şampiyonası başladı
        Meriç Nehri'nde Balkan Kürek Şampiyonası başladı
        Balkan Kürek Şampiyonası'nda ilk gün yarışları tamamlandı
        Balkan Kürek Şampiyonası'nda ilk gün yarışları tamamlandı