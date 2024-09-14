Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Edirne'de öğrencilerle buluştu

Bakan Bak'a ziyaretlerinde Edirne Valisi Yunus Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba eşlik etti.

Gençlerle gelecek ve kariyer planlarına ilişkin sohbet eden Bak, masa tenisi ve voleybol da oynadı.

Okuldan Spora ve Mahalle Ligi Projesi kapsamında eğitim alan öğrencilerle futbol ve voleybol oynayan Bak, halat çekme yarışmasına katıldı.

Şükrüpaşa Atletizm Sahası'nda düzenlenen buluşmada öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılanan Bakan Bak, Edirneli pehlivanlarla sohbet etti ve gösteri güreşini izledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Edirne'de öğrencilerle bir araya geldi.

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