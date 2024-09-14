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        Trakya'da Mevlit Kandili idrak edildi

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'daki camilerde Mevlit Kandili idrak edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 21:33 Güncelleme: 14.09.2024 - 21:33
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        Trakya'da Mevlit Kandili idrak edildi
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        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'daki camilerde Mevlit Kandili idrak edildi.

        Edirne'de, Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camileri başta olmak üzere camilerde kandil programları yapıldı.

        Eski Cami'deki kandil programında, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dua edildi.

        İl Müftüsü Ercan Aksu, vaazında kandil gecelerinin ibadetle geçirilmesi gerektiğini söyledi.

        - Kırklareli ve Tekirdağ

        Kırklareli'nde de başta Hızırbey Camisi olmak üzere camilerde vatandaşlar ellerini dua için açtı.

        Programda Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, İl Müftüsü Yusuf Eviş vaaz verdi.

        Tekirdağ'da da Rüstempaşa Camisine gelenler namaz kıldı, dua etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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