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        Edirne'den kısa kısa

        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, sporcularla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 11:30 Güncelleme: 15.09.2024 - 11:56
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        Edirne'den kısa kısa
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        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, sporcularla bir araya geldi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Akın, Mimar Sinan Spor Salonu'nda DSİ Spor Kulübü yüzme sporcuları ile buluştu.

        Akın, yüzme branşında büyük başarılara imza atan sporculara ve antrenörlere teşekkür plaketi takdim etti.

        Milli takıma seçilen sporcular ve emeği geçen antrenörleri tebrik eden Akın, Edirne'de yetişen sporcularla gurur duyduklarını kaydetti.

        - Özcan, esnaflarla buluştu

        Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, esnaflarla bir araya geldi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Özcan, Kazım Karabekir Caddesi'ndeki esnafları ziyaret etti.

        Esnaflara hayırlı işler dileyen Özcan, "Cadde üzerinde yer alan ve atıl durumda bulunan binanın içine kuşların girmesi sonrasında; esnafların yaşadığı olumsuzluklara karşı çözüm ürettik. Çevreye kötü koku ve görüntüler yansıtan binanın çevresine esnaflarımızın talebi doğrultusunda gerekli önlemleri aldık. Keşan Belediyesi olarak işe küçük büyük demeden vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

        - Rasim Ergene Parkı düzenleme çalışmaları tamamlandı

        Keşan ilçesinde Rasim Ergene Parkı'nın düzenleme çalışmaları tamamlandı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mehmet Özcan parkta incelemede bulundu.

        Burada vatandaşlarla bir ara gelen Özcan, şunları kaydetti:

        "Peyzaj çalışmalarından, çevre düzenine kadar birçok alanda ilçemizin önemli belediye başkanlarından olan Rasim Ergene’nin ismini taşıyan parkımızı yeniden ayağa kaldırdık. Şehrimizde bulunan hiçbir noktayı ihmal etmeden, her değere hepimizin belediyesi bilinciyle Keşan için hizmet üretmeye devam edeceğiz."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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