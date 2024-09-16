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        9. Uluslararası Edirne Maratonu'nun ardından

        Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Spor Kulübü Başkanı Önder Akdağ, 1 Eylül'de koşulan 9. Uluslararası Edirne Maratonu'nun Edirne ve Türkiye'ye yakışır şekilde gerçekleştirildiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 14:11 Güncelleme: 16.09.2024 - 14:14
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        9. Uluslararası Edirne Maratonu'nun ardından
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        Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Spor Kulübü Başkanı Önder Akdağ, 1 Eylül'de koşulan 9. Uluslararası Edirne Maratonu'nun Edirne ve Türkiye'ye yakışır şekilde gerçekleştirildiğini söyledi.

        Akdağ, Selimiye Meydanı'nda düzenlediği toplantıda, 650 sporcunun katılımıyla koşulan maratonla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

        Edirne'nin en önemli spor etkinliklerinden birini düzenlediklerini belirten Akdağ, gelecek yıl daha kapsamlı bir organizasyon gerçekleştireceklerini ifade etti.

        Sporcuların Edirne'de tarih ve doğayla iç içe bir parkurda koştuğunu dile getiren Akdağ, şunları kaydetti:

        "Bu organizasyonun kusursuz gerçekleşmesi için katkı sunan Valimiz Yunus Sezer'e, Edirne Belediye Başkanımız Filiz Gencan Akın'a, sponsorlarımıza ve yola çıktığımızdan beri desteğini bizden esirgemeyen kurumlara hepsine ülkemiz ve şehrimiz adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Amacımız daha sonraki yıllarda bu organizasyonu gelecek nesillere daha nitelikli, daha büyümüş halde teslim etmek. Gelecek yıl maratonun onuncusunu gerçekleştireceğiz. İnşallah yine güzel bir etkinliğe ev sahipliği yapacağız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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