9. Uluslararası Edirne Maratonu'nun ardından

Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Spor Kulübü Başkanı Önder Akdağ, 1 Eylül'de koşulan 9. Uluslararası Edirne Maratonu'nun Edirne ve Türkiye'ye yakışır şekilde gerçekleştirildiğini söyledi.

Akdağ, Selimiye Meydanı'nda düzenlediği toplantıda, 650 sporcunun katılımıyla koşulan maratonla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Edirne'nin en önemli spor etkinliklerinden birini düzenlediklerini belirten Akdağ, gelecek yıl daha kapsamlı bir organizasyon gerçekleştireceklerini ifade etti.

Sporcuların Edirne'de tarih ve doğayla iç içe bir parkurda koştuğunu dile getiren Akdağ, şunları kaydetti: