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        Tekirdağ'da bebeğe cinsel istismar suçundan tutuklu zanlılar yer gösterme için olay yerine getirildi

        Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 2 yaşındaki bebeğe cinsel istismar suçundan tutuklu iki çocuk zanlı, yer gösterme işlemi için olay yerine getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 14:21 Güncelleme: 16.09.2024 - 14:27
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        Tekirdağ'da bebeğe cinsel istismar suçundan tutuklu zanlılar yer gösterme için olay yerine getirildi
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        Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 2 yaşındaki bebeğe cinsel istismar suçundan tutuklu iki çocuk zanlı, yer gösterme işlemi için olay yerine getirildi.

        Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yer gösterme işlemi öncesinde Camiatik Mahallesi'nde geniş güvenlik önlemleri aldı.

        Ekipler, Gökçeşme Sokak'ı şerit çekerek yaya ve araç trafiğine kapattı.

        Zanlılar 13 yaşındaki K.A. ve 14 yaşındaki G.K. savcı eşliğinde olayın gerçekleştiği eve getirildi.

        İşlemin ardından zanlılar yoğun güvenlik önlemi altında evden çıkarılarak cezaevine götürüldü.

        - Bebeğin sağlık durumu kritik

        Bu arada S.Y. bebeğin Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesinde entübe halde tedavisi devam ediyor.

        Bebeğin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

        - Annenin de aralarında olduğu 5 zanlı tutuklandı

        Anne B.Y, 8 Eylül'de kızı S.Y'yi "uyanmadığını" belirterek Malkara Devlet Hastanesine götürmüş, muayene sonrası bebek beyin kanaması teşhisi ve cinsel istismar şüphesiyle aynı gün Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine sevk edilmiş, durum polise bildirilmişti.

        Soruşturma kapsamında anne B.Y (25), B.Y'nin birlikte yaşadığı S.Ö (57), komşuları K.A. (32) ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

        S.Y. bebeğin 5 yaşındaki kardeşi de devlet korumasına alınmıştı.

        Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, darp nedeniyle hastaneye getirilen ve yoğun bakımda tedavisi süren 2 yaşındaki kız bebeğe cinsel istismarda bulunulduğunun adli tıp raporuyla belirlendiğini ifade etmişti.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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