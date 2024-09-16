Trakya'daki sınır kapılarından gurbetçi sezonunda 2 milyon 820 bin yolcu girişi oldu

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Kapıkule, Hamzabeyli, İpsala, Pazarkule ve Dereköy sınır kapılarında bu yıl yoğun gurbetçi trafiği yaşandı.

Alınan bilgiye göre, 22 Haziran-15 Eylül arasında "gurbetçi sezonu" olarak adlandırılan dönemde Trakya'daki sınır kapılarında yoğun araç ve yolcu trafiği gerçekleşti

Bu yıl gurbetçi sezonunda Kapıkule, İpsala, Hamzabeyli, Pazarkule ve Dereköy'de 691 bin 891 binek araç, 2 milyon 820 bin yolcu girişi oldu.

2019 yılında 2 milyon 191 bin yolcunun giriş yaptığı sınır kapılarında, 2020'de Kovid-19 salgınının da etkisiyle bu sayı 771 bine kadar düşmüştü.