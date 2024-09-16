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        Trakya'daki sınır kapılarından gurbetçi sezonunda 2 milyon 820 bin yolcu girişi oldu

        Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Kapıkule, Hamzabeyli, İpsala, Pazarkule ve Dereköy sınır kapılarında bu yıl yoğun gurbetçi trafiği yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 15:17 Güncelleme: 16.09.2024 - 15:17
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        Trakya'daki sınır kapılarından gurbetçi sezonunda 2 milyon 820 bin yolcu girişi oldu
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        Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Kapıkule, Hamzabeyli, İpsala, Pazarkule ve Dereköy sınır kapılarında bu yıl yoğun gurbetçi trafiği yaşandı.

        Alınan bilgiye göre, 22 Haziran-15 Eylül arasında "gurbetçi sezonu" olarak adlandırılan dönemde Trakya'daki sınır kapılarında yoğun araç ve yolcu trafiği gerçekleşti

        Bu yıl gurbetçi sezonunda Kapıkule, İpsala, Hamzabeyli, Pazarkule ve Dereköy'de 691 bin 891 binek araç, 2 milyon 820 bin yolcu girişi oldu.

        2019 yılında 2 milyon 191 bin yolcunun giriş yaptığı sınır kapılarında, 2020'de Kovid-19 salgınının da etkisiyle bu sayı 771 bine kadar düşmüştü.

        Ancak salgının etkisi sonrasında gelişler artarak devam etti. 2021 yılında 1 milyon 762 bin, 2022'de 2 milyon 489 bin, geçen yıl da 2 milyon 720 bin 35 kişi gelmişti.

        Hem araç hem de yolcu girişleri her sene olduğu gibi bu yıl da en çok Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yapıldı.

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