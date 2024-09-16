Yılmaz da Aksu'ya teşekkür etti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Aksu, yeni görevinde Yılmaz'a başarı diledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zaman içinde eskiyen ve kırılan oturma alanlarında tamir çalışması başlatıldı.

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