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        Edirne'den kısa kısa

        Keşan'da cadde ve sokaklardaki banklar yenileniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 15:32 Güncelleme: 16.09.2024 - 15:32
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        Edirne'den kısa kısa
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        Keşan'da cadde ve sokaklardaki banklar yenileniyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zaman içinde eskiyen ve kırılan oturma alanlarında tamir çalışması başlatıldı.

        Belediye ekipleri, kent genelindeki sorunlu bankları tespit ederek tamirini gerçekleştiriyor.

        - Müftü Aksu'dan Milli Eğitim Müdürü Yılmaz'a ziyaret

        Edirne Müftüsü Ercan Aksu, Edirne Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

        Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Aksu, yeni görevinde Yılmaz'a başarı diledi.

        Yılmaz da Aksu'ya teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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