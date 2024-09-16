Edirneli öğrenciler Romanya'daki yemek yarışmasından 7 ödülle döndü

Edirneli öğrenciler, Sırbistan, Slovakya, Makedonya, İtalya, Hırvatistan, Romanya ve Türkiye'den ekiplerin katılımıyla gerçekleşen festival kapsamında düzenlenen yarışmada 4 altın, 2 gümüş madalya ve şampiyonluk kupası olmak üzere 7 ödül kazandı.

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