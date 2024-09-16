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        Edirneli öğrenciler Romanya'daki yemek yarışmasından 7 ödülle döndü

        Edirne Dr. Sadık Ahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Romanya'da katıldıkları yemek yarışmasında 7 ödül kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 15:42 Güncelleme: 16.09.2024 - 16:45
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        Edirneli öğrenciler Romanya'daki yemek yarışmasından 7 ödülle döndü
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        Edirne Dr. Sadık Ahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Romanya'da katıldıkları yemek yarışmasında 7 ödül kazandı.

        Erasmus Programı kapsamında Romanya'nın Köstence kentinde düzenlenen Black Sea Fish Festivali'ne okulun Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü'nden 6 öğrenci, danışman öğretmenleri eşliğinde katıldı.

        Edirneli öğrenciler, Sırbistan, Slovakya, Makedonya, İtalya, Hırvatistan, Romanya ve Türkiye'den ekiplerin katılımıyla gerçekleşen festival kapsamında düzenlenen yarışmada 4 altın, 2 gümüş madalya ve şampiyonluk kupası olmak üzere 7 ödül kazandı.

        Galeri
        Galeri

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