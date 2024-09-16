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        Edirne'de asayiş

        Edirne'de traktörle otomobilin çarpışması sonucu maddi hasar meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 17:28 Güncelleme: 16.09.2024 - 17:41
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        Edirne'de asayiş
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        Edirne'de traktörle otomobilin çarpışması sonucu maddi hasar meydana geldi.

        H.İ'nin kullandığı 22 AAD 181 plakalı traktör Talatpaşa Mahallesi'nde M.D'nin yönetimindeki 22 AAC 503 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle traktör devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.

        - Uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı

        Keşan ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

        Yenimescit Mahallesi'nde polisin "dur" ihtarına uymayan O.K. kovalamaca sonucu yakalandı.

        Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 0,86 gram olan metamfetamin ele geçirildi

        Olayla ilgili O.K. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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