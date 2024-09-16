Edirne'de asayiş
Edirne'de traktörle otomobilin çarpışması sonucu maddi hasar meydana geldi.
Edirne'de traktörle otomobilin çarpışması sonucu maddi hasar meydana geldi.
H.İ'nin kullandığı 22 AAD 181 plakalı traktör Talatpaşa Mahallesi'nde M.D'nin yönetimindeki 22 AAC 503 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle traktör devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.
- Uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı
Keşan ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
Yenimescit Mahallesi'nde polisin "dur" ihtarına uymayan O.K. kovalamaca sonucu yakalandı.
Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 0,86 gram olan metamfetamin ele geçirildi
Olayla ilgili O.K. gözaltına alındı.
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