Edirne'de asayiş
Uzunköprü ilçesinde cep telefonu çalınan kişi polise şikayette bulundu.
Uzunköprü ilçesinde cep telefonu çalınan kişi polise şikayette bulundu.
Rıza Efendi Mahallesi'ndeki bir restoranda yemek yiyen H.A, cep telefonunu burada unuttu.
Bir süre sonra döndüğünde telefonunu yerinde bulamayan H.A. Uzunköprü Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayette bulundu.
- Ağabeyinden şikayetçi oldu
Uzunköprü ilçesinde bir kişi kendisini darbeden ağabeyinden şikayetçi oldu.
Büyük Şahsuvarbey Mahallesi'nde yaşayan S.S. ve Y.S. henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşadı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu S.S. ağabeyi tarafından darp edildi.
S.S, Uzunköprü Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayette bulundu.
- Motosiklet hırsızlığı
Edirne'de motosikleti çalınan kişi polise başvurdu
Meydan Mahallesi'nde yaşayan T.E. motosikletini park ettiği yerde bulamadı.
T.E. aracının bulunması için Selimiye Polis Merkezi Amirliğine başvurdu.
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