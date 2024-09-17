Edirne'de asayiş

Uzunköprü ilçesinde cep telefonu çalınan kişi polise şikayette bulundu.

Rıza Efendi Mahallesi'ndeki bir restoranda yemek yiyen H.A, cep telefonunu burada unuttu.

Bir süre sonra döndüğünde telefonunu yerinde bulamayan H.A. Uzunköprü Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayette bulundu.

- Ağabeyinden şikayetçi oldu

Uzunköprü ilçesinde bir kişi kendisini darbeden ağabeyinden şikayetçi oldu.

Büyük Şahsuvarbey Mahallesi'nde yaşayan S.S. ve Y.S. henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşadı.