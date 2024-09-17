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        Edirne'de asayiş

        Uzunköprü ilçesinde cep telefonu çalınan kişi polise şikayette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 12:37 Güncelleme: 17.09.2024 - 12:37
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        Edirne'de asayiş
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        Uzunköprü ilçesinde cep telefonu çalınan kişi polise şikayette bulundu.

        Rıza Efendi Mahallesi'ndeki bir restoranda yemek yiyen H.A, cep telefonunu burada unuttu.

        Bir süre sonra döndüğünde telefonunu yerinde bulamayan H.A. Uzunköprü Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayette bulundu.

        - Ağabeyinden şikayetçi oldu

        Uzunköprü ilçesinde bir kişi kendisini darbeden ağabeyinden şikayetçi oldu.

        Büyük Şahsuvarbey Mahallesi'nde yaşayan S.S. ve Y.S. henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşadı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu S.S. ağabeyi tarafından darp edildi.

        S.S, Uzunköprü Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayette bulundu.

        - Motosiklet hırsızlığı

        Edirne'de motosikleti çalınan kişi polise başvurdu

        Meydan Mahallesi'nde yaşayan T.E. motosikletini park ettiği yerde bulamadı.

        T.E. aracının bulunması için Selimiye Polis Merkezi Amirliğine başvurdu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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