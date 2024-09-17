Edirne'de zabıta toplu taşıma araçlarını denetlendi

Edirne'de zabıta ekipleri, şehir içi toplu ulaşımda güvenliği ve konforu sağlamak amacıyla Edirne Toplu Ulaşım Sistemi'nde (ETUS) yer alan araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri denetimde araçların iç ve dış temizliği, koltukların düzeni, şoförlerin kıyafet durumu ve yolculara olan davranışlarını değerlendirdi.

Yolcu indirme ve bindirme işlemlerinin kurallara uygunluğu, acil durum ekipmanları, araç içindeki bilgilendirici yazılar ve ücret takibi de kontrol edildi.