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        Edirne'den kısa kısa

        Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği Travma Komisyonu Başkanlığına Trakya Üniversitesi (TÜ) öğretim üyesi Prof. Dr. Işık Görker'in seçildiği belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 14:54 Güncelleme: 17.09.2024 - 15:01
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        Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği Travma Komisyonu Başkanlığına Trakya Üniversitesi (TÜ) öğretim üyesi Prof. Dr. Işık Görker'in seçildiği belirtildi.

        Üniversiteden yapılan açıklamada, TÜ Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Işık Görker'in Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği Travma Komisyonu Başkanlığına seçildiği aktarıldı.

        Açıklamada, Görker'in görevinde başarılı olması temennisinde bulunuldu.

        - Muhtarlardan, Akın'a ziyaret

        Edirne Merkez Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Aykut Yaman ve yönetim kurulu üyesi muhtarlar, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ı ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Akın, vatandaşların sesi olan muhtarlarla dayanışma ve iş birliği içinde olduklarını belirtti.

        Vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve ihtiyaçları karşılamak için muhtarlarla birlikte çalışmalar yaptıklarını ifade eden Akın, Edirne'ye en iyi hizmeti getirmek için çalıştıklarını kaydetti.

        - Akın, Ulaşım Çalıştayı'na katıldı

        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ulaşım Çalıştayı'na katıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Akın, şehir içi ulaşımın geleceğine dair akıllı çözümler ve sürdürülebilir projeler üzerine verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirtti.

        Akın, geleceğin kentleri, akıllı ve çevre dostu ulaşım çözümleriyle şekilleneceğini kaydetti.

        - Metruk bina ekiplerce yıkıldı

        Keşan ilçesinde metruk bina belediye ekiplerince güvenli şekilde yıkıldı.

        Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İspat Cami Mahallesi Çayır Sokak'taki metruk binanın güvenlik sorunu oluşturduğu tespit edildi.

        Ekipler vatandaşların huzuru ve güvenliği için metruk binayı güvenli şekilde yıktı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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