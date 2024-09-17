Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği Travma Komisyonu Başkanlığına Trakya Üniversitesi (TÜ) öğretim üyesi Prof. Dr. Işık Görker'in seçildiği belirtildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, TÜ Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Işık Görker'in Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği Travma Komisyonu Başkanlığına seçildiği aktarıldı.

Açıklamada, Görker'in görevinde başarılı olması temennisinde bulunuldu.

- Muhtarlardan, Akın'a ziyaret

Edirne Merkez Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Aykut Yaman ve yönetim kurulu üyesi muhtarlar, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Akın, vatandaşların sesi olan muhtarlarla dayanışma ve iş birliği içinde olduklarını belirtti.

Vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve ihtiyaçları karşılamak için muhtarlarla birlikte çalışmalar yaptıklarını ifade eden Akın, Edirne'ye en iyi hizmeti getirmek için çalıştıklarını kaydetti.