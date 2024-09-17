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        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Edirne'deki Çakmak Barajı'nda incelemede bulundu

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Ulusal Su Kurulu başta olmak üzere buna bağlı alt kurumlar da dahil suyun yönetimi adına bir çabamız var. Türkiye çapında son 22 yılda 2.4 trilyon liralık su ve sulama yatırımı yapmış durumdayız" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 19:08 Güncelleme: 17.09.2024 - 19:14
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        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Edirne'deki Çakmak Barajı'nda incelemede bulundu
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        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Ulusal Su Kurulu başta olmak üzere buna bağlı alt kurumlar da dahil suyun yönetimi adına bir çabamız var. Türkiye çapında son 22 yılda 2.4 trilyon liralık su ve sulama yatırımı yapmış durumdayız" dedi.

        Bakan Yumaklı, Uzunköprü ilçesindeki Çakmak Barajı'nda incelemelerde bulundu, sulama yatırımları ve yapımı devam eden Çömlekköy Barajı hakkında DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta'dan bilgi aldı.

        Yumaklı, incelemesi sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin önemli üretim alanlarını suyla buluşturmak için çaba sarf ettiklerini söyledi.

        İklim değişikliğinin etkilerinin görüldüğünü, özellikle son 10 yılda kuraklık sürelerinin uzadığını ve yüksek sıcaklıkların yaşandığına işaret eden Yumaklı, suyla ilgili sektörlerde belli oranlarda sorunlar oluştuğunu vurguladı.

        - "Suyun yönetimi adına bir çabamız var"

        Suyun yönetimi için çalışmalar yapıldığına dikkati çeken Yumaklı, "Ulusal Su Kurulu başta olmak üzere buna bağlı alt kurumlar da dahil suyun yönetimi adına bir çabamız var. Türkiye çapında son 22 yılda 2.4 trilyon liralık su ve sulama yatırımı yapmış durumdayız." dedi.

        Yumaklı, Edirne'de çok sayıda sulama projesini hayata geçirerek tarım topraklarını suyla buluşturduklarını ifade etti.

        Kentte yapılan sulama projeleri hakkında bilgi veren Yumaklı, şunları kaydetti:

        "Edirne’de 226 su ve sulama projesini hayata geçirerek 44 milyar liralık yatırımı gerçekleştirmiş durumdayız. 676 bin dekarlık araziyi sulamaya açtık ki bu da bu bölge için son derece önemli. Edirne'nin su ve sulama konularındaki taleplerini çok yakından takip ediyoruz. Özellikle başta Sayın Valimiz, vekillerimiz, il başkanımız, teşkilatlarımız olmak üzere onlar da Türkiye'nin üretimi için son derece önemli olan bölgenin su hassasiyeti konusunu her daim gündem tutmaya devam ediyor.

        Özellikle sulama alanında yine yeni dönem için yaklaşık 14 milyar liralık bir kaynak aktarılarak burada 15 projeyi inşallah hayata geçirmiş olacağız. Bununla beraber 525 bin dekarlık bir arazinin de ilaveten sulamaya açılması söz konusu olmuş olacak. Sadece bunlar değil aynı zamanda önceki dönemlerden gelen açık sulama kanallarının kapalı hale getirilmesi, burada da su kayıplarını engelleyecek bir sonucu bizim için doğurmuş olacak."

        -Bakan Yumaklı ziyaretlerde bulundu

        Bakan Yumaklı, daha sonra Edirne Valiliğini ziyaret etti.

        Valilik girişinde kendisini çiçeklerle karşılayan öğrencilere satranç takımı hediye eden Bakan Yumaklı, Vali Yunus Sezer ile basına kapalı görüştü.

        Ardından Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret eden Yumaklı, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nda tarım sektörü temsilcileriyle de bir araya geldi.

        Bakan Yumaklı, programını AK Parti Edirne İl Başkanlığı ziyaretiyle tamamladı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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