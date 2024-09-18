Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı öğretim üyeleri ve araştırmacıları İspanya'nın Granada kentinde düzenlenen 23. Avrupa Fizyoloji Dernekleri Federasyonu Kongresi'ne katıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, öğretim üyeleri kongrede 7 bildiri sunarak Türkiye'yi ve Trakya Üniversitesini temsil etti.

Fizyoloji Anabilim Dalı Türkiye'den kabul edilen 36 bildirinin yüzde 19,4'ü ile kongrede en çok bildiri sunan bölüm oldu.

Trakya Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Odyometri Bölümü 8 bildiri sunarak diğer üniversitelerin önünde yer aldı.

Mahalle muhtarları ile her zaman ortak hareket edeceklerini ifade eden ​​​​​​​Akın, "Muhtarlarımızla güçlü bir dayanışma ve işbirliği içindeyiz. Ortak hedefimiz, mahallelerimizdeki yaşam kalitesini artırmak ve vatandaşımızın ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak. Bu konuda mahalle muhtarlarımıza da büyük görevler düşüyor. 'Birlikten kuvvet doğar' anlayışıyla şehrimize hizmetlerimizi en iyi şekilde götürmeye kararlıyız." dedi.

- Uluslararası 6. AGBIOL Konferansı

Trakya Üniversitesinde Uluslararası 6. Uluslararası Tarım, Biyoloji ve Yaşam Bilimleri (AGBIOL) Konferansı başladı.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen konferansta, Edirne'nin bölgedeki tarımın merkezi olduğunu ve 19. yüzyıldan bu yana yabancı birçok yaşam bilimci ve botanikçinin ilgisini çektiğini ifade etti.

Türk botanikçiler ve yaşam bilimciler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda çok sayıda bitki örneği toplandığını ifade eden Hatipler, "Yapılan araştırmalar sonucunda yeni türlerin de keşfedildiği Edirne ve Trakya’da, 300'den fazla endemik türün olduğu ve bunların arasından 50 kadar türün ise dünyadaki en zengin popülasyonuna Edirne'nin ev sahipliği yaptığı ortaya çıkmıştır." dedi.