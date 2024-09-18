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        Edirne'den kısa kısa

        Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı öğretim üyeleri ve araştırmacıları İspanya'nın Granada kentinde düzenlenen 23. Avrupa Fizyoloji Dernekleri Federasyonu Kongresi'ne katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 12:47 Güncelleme: 18.09.2024 - 12:47
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        Edirne'den kısa kısa
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        Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı öğretim üyeleri ve araştırmacıları İspanya'nın Granada kentinde düzenlenen 23. Avrupa Fizyoloji Dernekleri Federasyonu Kongresi'ne katıldı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, öğretim üyeleri kongrede 7 bildiri sunarak Türkiye'yi ve Trakya Üniversitesini temsil etti.

        Fizyoloji Anabilim Dalı Türkiye'den kabul edilen 36 bildirinin yüzde 19,4'ü ile kongrede en çok bildiri sunan bölüm oldu.

        Trakya Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Odyometri Bölümü 8 bildiri sunarak diğer üniversitelerin önünde yer aldı.

        Kongreye üniversiteden Prof. Dr. Levent Öztürk, Doç. Dr. Oktay Kaya, Dr. Öğr. Üyesi Gülnur Öztürk, Dr. Öğr. Üyesi Bilkay Serez Kaya, Uzm. Dr. Enver Arslan, Araştırma Görevlisi Ümmühan Erge ve doktora öğrencisi Gülhan Cansu Şen katıldı.

        - Akın muhtarlarla görüştü

        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Edirne Merkez Mahalle Muhtarları Derneği Yönetim Kurulu ile bir araya geldi.

        Akın, makamında düzenlenen programda, mahalle muhtarlarının halkın temsilcisi olarak belediye hizmetlerinin daha verimli şekilde ulaşmasına katkı sağladıklarını belirtti.

        Mahalle muhtarları ile her zaman ortak hareket edeceklerini ifade eden ​​​​​​​Akın, "Muhtarlarımızla güçlü bir dayanışma ve işbirliği içindeyiz. Ortak hedefimiz, mahallelerimizdeki yaşam kalitesini artırmak ve vatandaşımızın ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak. Bu konuda mahalle muhtarlarımıza da büyük görevler düşüyor. 'Birlikten kuvvet doğar' anlayışıyla şehrimize hizmetlerimizi en iyi şekilde götürmeye kararlıyız." dedi.

        Merkez Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Aykut Yaman da mahallelerdeki talepleri Akın'a ilettiklerini belirtti.

        - Uluslararası 6. AGBIOL Konferansı

        Trakya Üniversitesinde Uluslararası 6. Uluslararası Tarım, Biyoloji ve Yaşam Bilimleri (AGBIOL) Konferansı başladı.

        Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen konferansta, Edirne'nin bölgedeki tarımın merkezi olduğunu ve 19. yüzyıldan bu yana yabancı birçok yaşam bilimci ve botanikçinin ilgisini çektiğini ifade etti.

        Türk botanikçiler ve yaşam bilimciler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda çok sayıda bitki örneği toplandığını ifade eden Hatipler, "Yapılan araştırmalar sonucunda yeni türlerin de keşfedildiği Edirne ve Trakya’da, 300'den fazla endemik türün olduğu ve bunların arasından 50 kadar türün ise dünyadaki en zengin popülasyonuna Edirne'nin ev sahipliği yaptığı ortaya çıkmıştır." dedi.

        Organizasyon Komitesi Başkanı ve Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Yalçın Kaya ise konferansı düzenlemekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek daha geniş katılımlı konferanslar düzenlemeye devam edeceklerini belirtti.

        Dünyanın 55 farklı ülkesinden 2000'e yakın yazarın katkı verdiği ve 800'ün üzerinde bildiriyle katılımın sağlandığı Uluslararası 6. AGBIOL Konferansı yüz yüze ve çevrim içi olarak düzenleniyor.

        Üç gün sürecek olan konferansta tarım, mühendislik ve yaşam bilimleri alanında önde gelen bilim insanlarının sözlü ve e-poster sunumları yer alacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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