Edirne'de siyasiler Gaziler Günü'nü kutladı

Edirne Belediye Başkanı Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Gaziler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Akın, mesajında gazilerin, vatanın bölünmez bütünlüğü için siper olmuş, özgürlüğü ve bağımsızlığı korumak için canlarını feda etmiş, engin fedakarlık ve cesaretleriyle milletin gönlünde özel bir yer edinmiş kahramanlar olduğunu belirtti.

Gazilerin hayatlarının sadece birer kahramanlık hikayesi değil, aynı zamanda ulusun birlik, beraberlik ve direncinin de sembolü olduğunu vurgulayan Akın, mesajında şunları kaydetti:

"Onların verdikleri mücadele, sadece bugünün değil, yarının da bağımsızlık ve özgürlük bayrağını en yükseklerde dalgalandırmamız için bize ilham kaynağı olmalıdır. Bugün bizlere düşen en büyük görev, gazilerimizin fedakarlıklarını unutmamak, onları her daim hatırlamak ve hak ettikleri değeri vermektir. Gazilerimizin yaşam koşullarını iyileştirmek, onlara gereken tüm desteği vermek, milletimizin ortak sorumluluğudur. Edirne Belediyesi olarak, gazilerimizin yanında olmaya, onların her türlü ihtiyacını karşılamaya devam edeceğiz.

Onların hatıraları, vatan sevgileri ve cesaretleri bizlere her zaman ilham vermeye devam edecektir. Bu özel günde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyor, ebediyete intikal eden gazilerimize Allah'tan rahmet, hayatta olan gazilerimize sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum." - "Gazilerimize sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum." AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ise mesajında vatan topraklarını korumak için canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen şehit ve gazilerin ülkenin onur ve gurur kaynağı olduğunu vurguladı.

Vatan uğruna canlarını hiçe sayarak kendini feda eden şehit ve gazilerin haklarının ödenemeyeceğini ifade eden İba, gazilerin milletin ve ülkenin varlığını devam ettirmesinde, Anadolu topraklarının vatan kılınmasında en önde gelen değerler arasında yer aldığını belirtti. Şehitlik ve gaziliğin, millet için onurların en büyüğü, şereflerin en yücesi olduğunu vurgulayan İba, şunları kaydetti: "Gazilerimiz, temsil ettikleri değerlerin bilinciyle vatan sevgileri ve kahramanlıklarıyla yeni nesillere rehberlik etmektedir.Gazi milletin bir ferdi olmak hepimiz için büyük onur ve gurur kaynağıdır. Atalarımız 1071'de Anadolu'nun kapılarını açan, üç kıta yedi düvelde hâkimiyet kurduran, Çanakkale'de ve İstiklal Savaşı'nda tüm yokluk ve imkansızlıklara rağmen vatanına, bayrağına ve istiklaline sahip çıkan kahramanlardır, biz o ecdadın torunlarıyız. Ecdadımızın yazdığı destanlar aziz milletimizin hafızasına kazınmıştır.

Bu destanlar asla unutulmayacak ve sonsuza kadar yaşayacaktır. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitleri rahmet ve minnetle anıyor, gazilere ise sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum." - "Kahraman gazilerimizi minnetle anıyoruz" CHP Edirne İl Başkanı Harika Taybıllı da mesajında zaferlerle dolu ,soylu Türk tarihinin temelinde kahramanlık ruhu olduğunu belirtti. Aziz şehitlerin ve kahraman gazilerin dün cephede vermiş oldukları şanlı mücadelenin bugün Türk gençliğinin en büyük övünç ve ilham kaynağı olduğunu vurgulayan Taybıllı, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak, gazilerimizin haklarını savunmak, ihtiyaçlarını karşılamak ve yaşam standartlarını iyileştirmek için üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Bu anlamlı günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, aziz şehitlerimize rahmet diliyor, kahraman gazilerimizi minnetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.