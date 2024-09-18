Edirne Valisi Sezer'den 19 Eylül Gaziler Günü Mesajı

Edirne Valisi Yunus Sezer, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sezer, mesajında, TBMM tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e "gazilik" ve "mareşallik" rütbesinin verilişinin yıl dönümünde, vatan ve şanlı Türk bayrağı için büyük kahramanlıklar gösteren gazilerin gününü kutladığını belirtti.

Vatanını ve bağımsızlığını her şeyden üstün tutan aziz Türk milletinin şanlı tarihinin, bu uğurda verilen kahramanlık mücadeleleri ile dolu olduğunu ifade eden Sezer, "Türk milleti var olduğu günden bu yana, ülkesine, milli ve manevi değerlerine, birlik ve beraberliğine yönelen tehditlere karşı yediden yetmişe canı pahasına mücadeleler vermiştir. Uğruna büyük bedeller ödenerek kazanılan bu vatan, bizlere şehit ve gazilerimizin en kutsal emanetidir." dedi.

Sezer, şehitlik ve gaziliğin Türk milletinin gönlündeki en yüce ve ulvi makamlar olduğunu vurguladı.

Devletini ve milletini canından aziz bilerek bu ulvi makamlara yükselmiş olan şehit ve gazilerin, her zaman milletin gönlünde, en müstesna yerde olduğunu aktaran Sezer, şunları kaydetti:

"Dünyanın 34 farklı ülkesinde 78 şehitliği olan bu milletin kahraman evlatları, Balkan Savaşı'ndan Çanakkale'ye, Mısır ve Suriye'den Galiçya'ya, Kafkas Cephesi'nden İstiklal Harbi'ne kadar coğrafyamızın dört bir yanında mücadele etmiştir. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, kanlarıyla canlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Hayatta olan gazilerimizi de en derin şükran, sevgi ve saygıyla selamlıyor, aileleri ile birlikte sağlıklı ve huzurlu ömürler diliyorum."