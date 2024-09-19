Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi

        Edirne'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 12:22 Güncelleme: 19.09.2024 - 12:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi

        Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende, Vali Yunus Sezer, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Muharrem Eminoğlu ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şubesi Başkanı Ahmet İsmailoğlu anıta çelenk sundu.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Piyade Üsteğmen Ali Aydın günün anlam ve önemini belirten konuşmasında gazilerin, sergilediği fedakarlık, cesaret ve kahramanlıklarla kendilerine her zaman güç ve ilham kaynağı olduğunu belirtti.

        Gaziler için yapılan hiçbir şeyin yaptıkları hizmet ve fedakarlıkların karşılığı olamayacağını anlatan Aydın, "Binlerce yıllık şanlı tarihimiz boyunca en ağır ve zor şartlarda dahi asil milletimizin esareti kabul etmeden ve istiklalinden taviz vermeden yaşamasının temelinde bugün sizlerin attığı bu anlayış ve duruş vardır. Bu güzel topraklarda bağımsız ve şerefli yaşayabiliyorsak bunu aziz şehitlerimiz ve siz gazilerimize borçluyuz. Gaziler Gününüz kutlu olsun." dedi.

        Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne İl Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreter Fevzi Demir kan dökülerek vatan olan bu toprakların bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada Türk milleti tarafından en kutsal emanet olarak korunacağını vurguladı.

        Gaziler Günü'nün bedeli canla ve kanla ödenmiş bu toprakların vatan olmasında, devletin bekası uğruna canlarını adayanların gurur ve şerefle anıldığı bir gün olduğunu aktaran Demir, tüm gazilerin gününü kutladı.

        Konuşmaların ardından Vali Sezer ve protokol üyeleri ve gazilerin yer aldığı kortej Lari Camisi'ne kadar yürüdü.

        Program şehitler için okutulan mevlidin ardından sona erdi.

        Öte yandan Vali Yunus Sezer, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şubesini de ziyaret etti. Burada gazilerle bir süre sohbet eden Sezer, tüm gazilerin gününü kutladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sıla bebeğin annesiyle ilgili çarpıcı ayrıntı!
        Sıla bebeğin annesiyle ilgili çarpıcı ayrıntı!
        "Bölgedeki tırmanma endişe verici"
        "Bölgedeki tırmanma endişe verici"
        İsrail'de suikast hazırlığında bir kişi tutukladı
        İsrail'de suikast hazırlığında bir kişi tutukladı
        Narin'in raporundaki kahreden detaylar ortayı çıktı!
        Narin'in raporundaki kahreden detaylar ortayı çıktı!
        Vahşet 9 ay sonra gün yüzüne çıktı: Bulunan kemikler kayıp Nihal'e ait
        Vahşet 9 ay sonra gün yüzüne çıktı: Bulunan kemikler kayıp Nihal'e ait
        Mourinho derbide bir ilk peşinde!
        Mourinho derbide bir ilk peşinde!
        Komşu evini taradı, 1 yıldır serbest!
        Komşu evini taradı, 1 yıldır serbest!
        Beşiktaş'ın zorlu fikstürü!
        Beşiktaş'ın zorlu fikstürü!
        400 okula aşırı zamdan dolayı ceza
        400 okula aşırı zamdan dolayı ceza
        "Omuz atma cinayeti" davasında yeni gelişme
        "Omuz atma cinayeti" davasında yeni gelişme
        "İsviçre Başkonsolosu: Rüzgar ve güneşte Türkiye ile işbirliği mümkün"
        "İsviçre Başkonsolosu: Rüzgar ve güneşte Türkiye ile işbirliği mümkün"
        Patlatılan telsizlerle ilgili ne biliniyor?
        Patlatılan telsizlerle ilgili ne biliniyor?
        Pakistanlı yapışık ikizler Türkiye'de ayrıldı
        Pakistanlı yapışık ikizler Türkiye'de ayrıldı
        “Kimsenin kimseden korkusu olmasın!”
        “Kimsenin kimseden korkusu olmasın!”
        170 parçası İstanbul'da
        170 parçası İstanbul'da
        Fed sonrası gözler TCMB'de
        Fed sonrası gözler TCMB'de
        "Yaptığımdan utanmıyorum"
        "Yaptığımdan utanmıyorum"
        İngiliz gazete paylaştı! Ekimde deniz tatili için 11 adres!
        İngiliz gazete paylaştı! Ekimde deniz tatili için 11 adres!
        Nikâh sonrası Roma Turu
        Nikâh sonrası Roma Turu
        Diyetsiz kilo vermenin 9 sırrı!
        Diyetsiz kilo vermenin 9 sırrı!

        Benzer Haberler

        Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ, 1 PKK şüphelisi tutuklandı (2)
        Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ, 1 PKK şüphelisi tutuklandı (2)
        Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
        Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
        Edirne'de 25 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 25 düzensiz göçmen yakalandı
        Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK zanlısı tutuklandı
        Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK zanlısı tutuklandı
        Yunanistan sınırında yakalanan 2 FETÖ zanlısı tutuklandı
        Yunanistan sınırında yakalanan 2 FETÖ zanlısı tutuklandı
        Edirne açıklarında lastik bottaki 31 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne açıklarında lastik bottaki 31 düzensiz göçmen yakalandı