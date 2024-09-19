Edirne'de Gaziler Günü kapsamında gaziler onuruna yemek verildi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Meriç Askeri Gazino'da düzenlenen programda, aziz vatanın her karış toprağının şehit kanlarıyla sulandığını her karış toprağa mübarek vatan toprağı ismini verdiklerini söyledi.

Vatan topraklarının 1000 yıldır birçok elemelerden ve sınavlardan geçtiğini anlatan Vali Sezer, "Ama hepsinde ne şehitlerimize ne gazilerimize ne de onların bizlere emanet ettiği bu mübarek topraklarda yaşayanlara hiçbir zaman yüzümüz kara olmamıştır. Bu toprakları vatan yapmak için şu ana kadar birçok bedel ödedik. Ve halen daha da bedel ödemeye devam ediyoruz." dedi.

Şehit ve gazilerin bu toprakların tapusu olduğunu anlatan Sezer, şehit ve gazilere olan şükran ve minnet duygularının kelimelerle ifade edilemeyeceğini söyledi. Edirne Aile Sosyal Hizmetler Müdürü Harun Tohumcu da programda bir konuşma yaptı. Konuşmanın ardından şehit ve gaziler için dua edildi. - Vali Sezer Gençlik Kampı’nda incelemelerde bulundu Edirne Valisi Yunus Sezer, yapım çalışmaları devam eden Gençlik Kampı’nda incelemelerde bulundu. Burada yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Sezer, "Ülkemiz ve gönül coğrafyamızdaki soydaşlarımıza hizmet verecek olan Gençlik Kampımızı kısa sürede tamamlayarak hizmete açacağız." ifadelerini kullandı.

Vali Sezer, kentin en büyük mesire alanı olma özelliğini taşıyan Musabeyli Mesire Alanı'nda gezerek, devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı. - AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal'dan ziyaretler AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İpsala’da Erhan Demir, başkanlığında oluşturulan AK Parti İpsala İlçe Başkanlığı yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Demir ve yönetim kurulunu tebrik eden Aksal, "İpsala AK Parti İlçe Başkanı olarak atanan Demir ve yönetim kurulunda görev alan arkadaşlarımıza hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Arkadaşlarımızı tebrik ediyor, başarılar diliyorum. "dedi.

AK Parti İpsala İlçe Başkanı Erhan Demir ise Aksal'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Aksal ziyaretinin ardından İpsala'da gerçekleştirilen Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı'nın açılış törenine de katıldı. Fuar alanındaki stantları ziyaret eden Aksal, firmalar ve üreticilerle sohbet etti, esnaflara hayırlı işler diledi. - EDGED Başkanı Güner'den Gaziler Günü mesajı ​​​​​​​Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği (EDGED) Başkanı Veysel Güner, Gaziler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Güner mesajında, Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik unvanının verilişini her yıl 19 Eylül’de, gururla kutladıklarını hatırlattı. Gazileri minnet ve şükranla yad ettiklerini belirten Güner, mesajında şunları kaydetti: "Bugün de milletimizin huzur ve güvenliğinin temini için canını ve bedenlerinin bir parçasını bu topraklara feda eden şehit ve gazilerimiz vardır. Bizler de vatanı, milleti, bayrağı için canları pahasına savaşan şehit ve gazilerimizin aziz emanetlerine sonsuza kadar sahip çıkacağız. Bizler, aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde tarih sahnesinde millet olarak varlığımızı sürdürüyoruz.

Var olduğu günden bu yana, vatanını ve değerlerini canından aziz bilmiş, varlığına yönelen tehditlere karşı her türlü güçlüğe göğüs gererek, omuz omuza mücadele etmeyi ilke edinmiş bir milletin mensupları olarak, şehit aileleri ve gazilerimiz için her zaman daha iyisini yapabilmenin gayreti içerisindeyiz ve olmaya da devam edeceğiz. Vatan toprağının bölünmez bütünlüğünü sağlayan, milletin istikbali için canlarını ortaya koyan kahramanlarımızın günü kutlu olsun." - İpsala'da Gaziler Günü kutlandı

Gaziler Günü nedeniyle İpsala ilçesinde tören düzenlendi. Atatürk Anıtı'nda düzenlenen tören, saygı duruşu ve istiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili anıta çelenk sundu. Piyade Üsteğmen Ramis Şentürk günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Törene, gaziler, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri ile vatandaşlar katıldı. - Uzunköprü Belediye Başkanı Martin CHP'ye geçti Genel seçimlerde İYİ Parti'den Uzunköprü Belediye Başkanı seçilen Ediz Martin CHP'ye geçti.