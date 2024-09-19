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        TÜ'de yeni yönetim ilk toplantısını Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'nde yaptı

        Trakya Üniversitesi'nin (TÜ) yeni yönetimi 2024-2025 eğitim öğretim döneminin ilk senato ve yönetim kurulu toplantısını Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'nde gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 17:05 Güncelleme: 19.09.2024 - 17:19
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        TÜ'de yeni yönetim ilk toplantısını Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'nde yaptı
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        Trakya Üniversitesi'nin (TÜ) yeni yönetimi 2024-2025 eğitim öğretim döneminin ilk senato ve yönetim kurulu toplantısını Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'nde gerçekleştirdi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Edirne'nin tarih ve kültürüne sahip çıkmanın sembolik ifadesi olarak tarihi yapıda gerçekleştirilen toplantı, aynı zamanda Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler yönetimindeki ilk senato toplantısı oldu.

        Hatipler başkanlığında toplantıya rektör yardımcıları, dekanlar, yüksekokul, meslek yüksekokulu, enstitü ve konservatuvar müdürleri ile genel sekreter ve seçilmiş diğer temsilciler katıldı.

        Senato toplantısında üniversitenin senato gündemi doğrultusunda yeni dönemin yol haritası üzerinde değerlendirmeler yapıldı, görüş alışverişinde bulunuldu.

        Galeri
        Galeri
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