Tekno Trakya Takımı TEKNOFEST finalisti oldu.

Trakya Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Fen Fakültesi Fizik Bölümü öğrencileri Yunus Bayram, Hakan Aras ve Hasan Sönmez'den oluşan takım TEKNOFEST finalisti olmaya hak kazandı.

Engelliler için geliştirdikleri tekerlekli sandalye modeliyle dikkat çeken ekip, bu projeyle bedensel hareketi ileri derecede kısıtlanmış omurilik felçli, tetrapleji, nöropleji ve ileri seviye MS (Multiple Skleroz) hastalarının sosyal hayata katılımlarını hedefliyor.

Tekno Trakya Takımı, Fizik Bölümü Öğretim Elemanı Doç. Dr. Sedat Şengül sorumluluğunda yürütülen Mikrodenetleyici Programlama dersi kapsamında yaptıkları ve göz hareketleriyle uzaktan kontrol edilebilen araba konulu projeleri ile bunu hayata geçirdi.

TEKNOFEST'in Engelsiz Yaşam Teknolojileri kategorisinde ilgi gören proje, 75 bin 988 takım arasından üniversite kategorisinde finale kalan 27 takımdan biri oldu. - Keşan heyeti Ankara'da toplantıya katıldı Keşan Belediyesi heyeti Ankara'da düzenlenen Türkiye Belediyeler Birliği Stratejik Plan Çalışmaları Toplantısı'na katıldı. Belediyeden yapılan açıklamada, yerel yönetimlerin geleceğini şekillendirmek adına atılacak adımlar ve uygulanacak projeler üzerine verimli bir toplantı yapıldığı belirtildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Meriç'in toplantıda Keşan için görüş belirttiği aktarılan açıklamada, Keşan Belediyesi uzmanlarının ilçenin geleceğine katkı sağlayacak toplantılara katılım sağlayacağı kaydedildi. - Sinek üreme alanları ilaçlanıyor Keşan Belediyesi ekipleri sinek üreme alanlarını ilaçlamayı sürdürüyor. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sinek üreme alanlarını kontrol altına almak için sivrisinek ve karasinek larva üreme alanlarında ilaçlama çalışmaları yapılıyor.