Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu'ndan sezon açılış konseri
Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu "Güller arasında" adlı konserle sanat sezonu açılışını yaptı.
Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu "Güller arasında" adlı konserle sanat sezonu açılışını yaptı.
Sanat yönetmenliğini Halil Erseven'in yaptığı konser topluluğun Türkocağı Caddesi'ndeki binasında gerçekleştirildi.
Solistler Ayhan Bal, Dilek Sıla Bağdatlı, Gülsemin Gonce, Müzeyyen Çağlar, Hande Erzen ve Orçun Çabuk kürdilihicazkar, hüzzam, uşşak makamlarında Türk müziği eserleri icra etti.
Konseri Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak ve müzikseverler dinledi.
Topluluk Müdürü Gökçe Bahar Ercan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezona güzel bir konserle başladıklarını söyledi.
Sezon boyunca hem özel günler dolayısıyla hem de planlama doğrultusunda konserler vereceklerini anlatan Ercan, tüm müzikseverleri verecekleri konserlere beklediklerini kaydetti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.