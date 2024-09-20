Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu'ndan sezon açılış konseri

Sezon boyunca hem özel günler dolayısıyla hem de planlama doğrultusunda konserler vereceklerini anlatan Ercan, tüm müzikseverleri verecekleri konserlere beklediklerini kaydetti.

Topluluk Müdürü Gökçe Bahar Ercan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezona güzel bir konserle başladıklarını söyledi.

Konseri Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak ve müzikseverler dinledi.

Solistler Ayhan Bal, Dilek Sıla Bağdatlı, Gülsemin Gonce, Müzeyyen Çağlar, Hande Erzen ve Orçun Çabuk kürdilihicazkar, hüzzam, uşşak makamlarında Türk müziği eserleri icra etti.

Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu "Güller arasında" adlı konserle sanat sezonu açılışını yaptı.

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