Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'den kısa kısa

        Türk Ocakları üyeleri HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun anayasanın 4. maddesiyle ilgili açıklamasını protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 14:50 Güncelleme: 20.09.2024 - 15:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'den kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türk Ocakları üyeleri HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun anayasanın 4. maddesiyle ilgili açıklamasını protesto etti.

        Türk Ocakları Edirne Şube Başkanı Yakup Öz, Saraçlar Caddesi'nde grup adına yaptığı açıklamada, Yapıcıoğlu'nun sözlerinin anayasayı doğrudan hedef aldığını belirtti.

        Anayasanın ilk 4 maddesinden, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten, demokrasiden, Cumhuriyet'ten ve laiklikten hiçbir zaman vazgeçmeyeceklerini belirten Öz, "Toplumun sinir uçlarıyla oynayarak siyaseten var olmaya çalışmayın. Anayasanın ilk 4 maddesi Türk milletinin kırmızı çizgisidir. Herkes aklını başına devşirsin ve bu gerçeği asla unutmasın. Hatırlatıyor ve uyarıyoruz, Türkiye Cumhuriyeti anayasasının ilk 4 maddesinde ve vatandaşlık tanımı ile ilgili 66. maddede ortaya konan esaslar milli egemenliğe dayalı üniter yapı Türkçe ve Türk milli kimliği Türkiye Cumhuriyeti devletinin temelidir. Hiç kimsenin devletimizin temeline müdahale etmeye yetkisi ve bu yapıyı aşındırmaya hakkı yoktur. Bu böyle bilinsin. Türk adından rahatsız olanın Türk vatanında yeri de işi de yoktur." diye konuştu.

        Protestoya, Zafer Partisi İl Başkanı Serkan Konak, İYİ Parti Eski Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, Atatürkçü Düşünce Derneği Edirne Şubesi Yönetim Kurulu da destek verdi.

        - Gaziler Günü dolayısıyla pilav dağıtıldı

        Edirne Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından Gaziler Günü dolayısıyla vatandaşlara pilav ikram edildi.

        Cuma namazının ardından Gülşen-i Aşık Efendi Dergahı'nda düzenlenen programda hayatını kaybetmiş gaziler için dua edildi.

        Duanın ardından vatandaşlara pilav, tatlı ve ayran ikram edildi.

        Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şubesi Başkanı ve Kıbrıs gazisi Ahmet İsmailoğlu, Edirne Valiliği'ne desteklerinden dolayı teşekkür etti.

        Kıbrıs gazisi Fevzi Demir de Gaziler Günü etkinliklerinin dolu dolu geçtiğini kaydetti.

        - Akın, gaziler ve aileleriyle buluştu

        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, gaziler ve aileleriyle bir araya geldi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Akın, Edirne Belediyesi Meriç Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, gazilerin vatan sevgisinin sembolü olduğunu belirtti.

        Edirne Belediyesinin her zaman gazilerin yanında olduğunu ifade eden Akın, "Her ihtiyacınız olduğunda çalacak ilk kapınız olmak isteriz. O yüzden bugün sizlerle birlikte burada olmaktan tekrar çok büyük mutluluk duydum. Başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere rahmete kavuşmuş tüm gazilerimize rahmet ve şükranlarımı sunuyor hayatta olan gazilerimize uzun ve sağlıklı ömürler diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hizbullah İsrail'e Katyuşa ile saldırdı
        Hizbullah İsrail'e Katyuşa ile saldırdı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gardımızı indirmeyeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gardımızı indirmeyeceğiz
        Kadın müdür yardımcısının oda kapısını tekmelerle kırdıran okul müdürü açığa alındı
        Kadın müdür yardımcısının oda kapısını tekmelerle kırdıran okul müdürü açığa alındı
        Mersin'de aile katliamı: Baba ile oğlu ve gelini öldürüldü
        Mersin'de aile katliamı: Baba ile oğlu ve gelini öldürüldü
        37 kişinin öldüğü saldırıların ardından korku oluştu!
        37 kişinin öldüğü saldırıların ardından korku oluştu!
        Oğluna rapor alamayan anne, kadın doktoru dövdü!
        Oğluna rapor alamayan anne, kadın doktoru dövdü!
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        "MOSSAD'ın kızıl serçesi"
        "MOSSAD'ın kızıl serçesi"
        2,5 yıl sonra solladı
        2,5 yıl sonra solladı
        AKOM İstanbul için saat verdi! Şiddetli sağanak!
        AKOM İstanbul için saat verdi! Şiddetli sağanak!
        Derbide gözler golcülerde olacak
        Derbide gözler golcülerde olacak
        TOKİ'den indirim kampanyası
        TOKİ'den indirim kampanyası
        Derbiyle temiz sayfa!
        Derbiyle temiz sayfa!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Derbi öncesi son gelişmeler
        Derbi öncesi son gelişmeler
        Şiddet ve cinsel istismar! Çoğu vakanın kaynağı onlar
        Şiddet ve cinsel istismar! Çoğu vakanın kaynağı onlar
        Haluk Bilginer, yine aday
        Haluk Bilginer, yine aday
        Bir özelliği ile Guinness Dünya Rekoru kırmayı başarmış efsane filmler
        Bir özelliği ile Guinness Dünya Rekoru kırmayı başarmış efsane filmler
        "Evlilik yok, böyle güzel"
        "Evlilik yok, böyle güzel"
        Ünlü çift evlendi
        Ünlü çift evlendi

        Benzer Haberler

        Husumetlisini tabancayla ayağından yaraladı
        Husumetlisini tabancayla ayağından yaraladı
        Yunanistan'a kaçmak isteyen PKK şüphelisi yakalandı
        Yunanistan'a kaçmak isteyen PKK şüphelisi yakalandı
        Balkonlara yerleştirilecek panellerle evde kullanım için güneşten elektrik...
        Balkonlara yerleştirilecek panellerle evde kullanım için güneşten elektrik...
        Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu'ndan sezon açılış k...
        Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu'ndan sezon açılış k...
        Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi yakalandı
        Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi yakalandı
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa