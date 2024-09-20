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        Edirne'den kısa kısa

        Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Kırkpınar Sosyal Bilimler Fakültesi 2024-2025 Akademik Kurul Toplantısı'na katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 16:38 Güncelleme: 20.09.2024 - 16:50
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        Edirne'den kısa kısa
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        Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Kırkpınar Sosyal Bilimler Fakültesi 2024-2025 Akademik Kurul Toplantısı'na katıldı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Hatipler, fakültenin amfisinde düzenlenen toplantıda, yeni dönemde çalışanın hakkının gözetildiği bir süreç yaşanacağını belirtti.

        Çalışma hayatında güzel bir ekip olmanın önemli olduğunu belirten Hatipler, "Akademik kadromuz dünyanın gelişen bilimsel yenilikleri ışığında kendini daha da geliştirecek ve bizler her zaman çalışanın ve üretenin yanında olacağız." dedi.

        Dekan Prof. Dr. Nurper Özbar da yeni eğitim yılının hayırlı olmasını diledi.

        Konuşmaların ardından Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judo branşında antrenör olarak göstermiş olduğu başarıdan dolayı öğretim görevlisi İlknur Kobaş Tepe'ye ve dekan yardımcılığı görevini tamamlaması nedeniyle Doç. Dr. Şengül Demiral'a plaket verildi.

        - Toplumsal cinsiyet eşitliği çalıştayı düzenlendi

        Edirne Belediyesince "Dirençli Bir Toplum İçin Yerelde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" çalıştayı düzenlendi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Edirne Belediyesi, Hollanda Krallığı Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğu'nun MATRA (Sosyal Dönüşüm ve İnsan Hakları) Programı'ndan aldığı hibe ile hayata geçirdiği proje kapsamında düzenlenen çalıştaya ev sahipliği yaptı.

        Toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine farkındalığı artırmak, yerel yönetimlerin rolünü güçlendirmek ve bu alanda sürdürülebilir adımlar atmak amacıyla düzenlenen çalıştayda, yerel eşitlik eylem planının taslağı ve yol haritasının şekli masaya yatırıldı.

        Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, çalıştayda yaptığı konuşmada, toplumun her kesimine yönelik eğitimlere devam edeceklerini belirtti.

        Edirne Belediyesi olarak, toplumu meydana getiren bütün kesimler arasındaki eşitliği sağlamaya çalıştıklarını ifade eden Akın, "Hayatın her alanında var olan cinsiyet eşitliğini sağlamak için Edirne'nin ilk kadın Belediye Başkanı olarak yerelde daha da çok mücadele ediyor, Edirne Belediyesi olarak daha çok çalışıyoruz." dedi.

        - Edirneli öğrenci projesiyle TEKNOFEST'te ikinci oldu

        Edirne Süleyman Demirel Fen Lisesi öğrencisi Bilge Sevdik, 5-9 Eylül'de Antalya'da gerçekleştirilen TEKNOFEST'te projesiyle ikinci oldu.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Sevdik'in Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Engelsiz Yaşam Teknolojileri kategorilerinde projesiyle Türkiye ikinciliği elde ettiği belirtildi.

        Sevdik'in ödülünü 2-6 Ekim tarihleri arasında Adana'da gerçekleştirilecek törende alacağı aktarılan açıklamada, "Edirne'yi başarıyla temsil eden öğrencimiz Bilge Savdik'i kendisini yetiştiren öğretmenlerini, ailesini ve danışman öğretmeni Kubilay Cengiz Şentunalı'yı tebrik eder, öğrencimizin başarılarının artarak devamını dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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