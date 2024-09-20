Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Kırkpınar Sosyal Bilimler Fakültesi 2024-2025 Akademik Kurul Toplantısı'na katıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Hatipler, fakültenin amfisinde düzenlenen toplantıda, yeni dönemde çalışanın hakkının gözetildiği bir süreç yaşanacağını belirtti.

Çalışma hayatında güzel bir ekip olmanın önemli olduğunu belirten Hatipler, "Akademik kadromuz dünyanın gelişen bilimsel yenilikleri ışığında kendini daha da geliştirecek ve bizler her zaman çalışanın ve üretenin yanında olacağız." dedi.

Konuşmaların ardından Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judo branşında antrenör olarak göstermiş olduğu başarıdan dolayı öğretim görevlisi İlknur Kobaş Tepe'ye ve dekan yardımcılığı görevini tamamlaması nedeniyle Doç. Dr. Şengül Demiral'a plaket verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Edirne Belediyesi, Hollanda Krallığı Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğu'nun MATRA (Sosyal Dönüşüm ve İnsan Hakları) Programı'ndan aldığı hibe ile hayata geçirdiği proje kapsamında düzenlenen çalıştaya ev sahipliği yaptı.

Toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine farkındalığı artırmak, yerel yönetimlerin rolünü güçlendirmek ve bu alanda sürdürülebilir adımlar atmak amacıyla düzenlenen çalıştayda, yerel eşitlik eylem planının taslağı ve yol haritasının şekli masaya yatırıldı.