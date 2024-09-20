Edirne'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Sağlık ekipleri tarafından Edirne Devlet Hastanesine kaldırılan E.K'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre aralarında husumet olduğu ileri sürülen S.M. ve E.K. Saraçlar Caddesi'nde karşılaştı.

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