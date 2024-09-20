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        Kel Aliço Pehlivan Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı İsmail Koç oldu

        Edirne'nin İpsala ilçesinde düzenlenen Kel Aliço Pehlivan Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı, finalde rakibi Menderes Saltık'ı yenen İsmail Koç oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 20:30 Güncelleme: 20.09.2024 - 20:52
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        Kel Aliço Pehlivan Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı İsmail Koç oldu
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        Edirne'nin İpsala ilçesinde düzenlenen Kel Aliço Pehlivan Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı, finalde rakibi Menderes Saltık'ı yenen İsmail Koç oldu.

        23. İpsala Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı etkinlikleri kapsamında, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin efsane başpehlivanlarından Kel Aliço'nun anısına yapılan organizasyon, festival alanındaki güreş sahasında gerçekleştirildi.

        Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve dua edilmesiyle başlayan açılış programında konuşan Edirne Valisi Yunus Sezer, ata sporu yağlı güreşin yaşatılması adına çalışmalar yaptıklarını söyledi.

        Yağlı güreşe büyük önem verdiklerini belirten Vali Sezer, "Kırkpınar'ın yanı sıra hem bölgemizde hem de Bulgaristan, Yunanistan ve Makedonya'ya kadar Türk'ün geçtiği, yiğitlerin harman olduğu yerlerde güreşler yapılıyor. Bugün burada pehlivanlar yaptıkları güreşlerle 600 yıllık geleneği devam ettiriyorlar. Bu güzel organizasyonda emeği geçenleri tebrik ediyorum." diye konuştu.

        AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ise Edirne'nin Kırkpınar ve yağlı güreşle anılan bir şehir olduğunu belirterek, ata sporunun yaşatılması için yapılan tüm çalışmaları desteklediklerini ifade etti.

        İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Belediye Başkanı Mehmet Kerman ve Güreş Ağası Necmi Sezer de güreşler öncesinde birer konuşma yaptı.

        Başpehlivanların ve protokol üyelerinin Türk bayrağı eşliğindeki geçişinin ardından müsabakalar başladı.

        Güreşlerde başpehlivan boyunda 16 olmak üzere toplam 207 pehlivan mücadele etti.

        Başpehlivanlık boyunda rakiplerini yenerek finale kalan İsmail Koç ve Menderes Saltık şampiyonluk için güreşti. Rakibinin sırtını yere getiren İsmail Koç, Kel Aliço Pehlivan Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı oldu.

        Başpehlivan İsmail Koç'a kupasını Kaymakam Ömer Sevgili, Belediye Başkanı Mehmet Kerman ve AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba verdi.

        Organizasyon ödül töreniyle sona erdi.

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