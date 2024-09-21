Saros Körfezi kıyısındaki Erikli sahilinin yolları yenileniyor
Saros Körfezi kıyısındaki Erikli sahilinin yolları yenileniyor.
Saros Körfezi kıyısındaki Erikli sahilinin yolları yenileniyor.
Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Erikli'de daha modern ve yaşanabilir bir çevre oluşturmak için ara sokaklarda taş döşeme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
Ekiplerin çalışmalarını aralıksız devam ettirdiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Vatandaşlarımızın daha konforlu bir ulaşım sağlaması adına gerçekleştirdiğimiz bu çalışmalarla, Erikli'nin alt yapısını güçlendiriyor, yollarını yeniliyoruz. Bölge halkımıza daha kaliteli hizmet sunmak için durmadan çalışmaya devam ediyoruz. Tüm vatandaşlarımıza gösterdikleri sabır ve destek için teşekkür ederiz."
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.